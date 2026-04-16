El "radicalismo blue" lanzó otra fórmula para el Rectorado de la UNCuyo

Las elecciones del próximo 9 de junio en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) van tomando color, con el lanzamiento de varias listas para la disputa por el Rectorado . Este jueves se oficializó una nueva opción , que tiene su origen en el radicalismo , aunque no cuenta con el respaldo institucional del partido, ni de su brazo universitario, Franja Morada.

La agrupación “Trayectoria y Renovación” se presenta en sociedad como una alternativa “independiente”, aunque se nutre principalmente de dirigentes que formaron parte de la gestión del exrector Daniel Pizzi (2014/2022) . El candidato a conducir el Rectorado es el decano de la Facultad de Derecho, Ismael Farrando , quien cuenta con una base de apoyo fuerte en el claustro docente .

Su compañera de fórmula es Jimena Estrella , quien proviene de la Facultad de Ciencias Agrarias, pero también tiene un recorrido en la función pública. La doctora en Economía y Política Agraria fue vicepresidenta del Polo TIC Mendoza y ocupó la Secretaría Técnica del extinto Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS) , ambos cargos durante la gobernación de Rodolfo Suarez. En tanto, desde inicios de este mes, se desempeña como secretaria de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Las Heras .

El nuevo espacio tendrá una dura competencia en los comicios académicos. El oficialismo (Interclaustro), por el momento, tiene dos precandidatos lanzados: la rectora Esther Sánchez, por un lado, y el vicerrector Gabriel Fidel, por el otro . Sin embargo, no se descarta que ambos sectores arriben a un acuerdo y se logre una lista de unidad . Trascendió que ese fue el pedido del gobernador Alfredo Cornejo a ambos dirigentes. Incluso se habría bajado un ultimátum desde Casa de Gobierno: “O acuerdan o los bajamos a los dos” .

Ismael Farrando, decano de la Facultad de Derecho, presentó su candidatura como rector de la UNCuyo.

En cuanto a los dispositivos vinculados al peronismo, hay varios aspirantes que mostraron intención de ir por el Rectorado. En este caso también se trabaja por llegar a un entendimiento y presentarse en un espacio común, y de este modo evitar un fraccionamiento que favorezca al oficialismo.

Entre los anotados se encuentra la reconocida docente, investigadora y exdecana de la Facultad de Filosofía y Letras, Adriana García, quien ya se ha presentado para el cargo en elecciones pasadas. Su compañera de fórmula es la decana de la Facultad de Educación, Ana Sisti. En la previa, este binomio es el que más adhesiones viene cosechando, pero todo terminará de definirse en los próximos días. Hay tiempo hasta el 29 de abril para la presentación de nóminas.

Adriana García, candidata a rectora UNCuyo Adriana García, una "histórica" de la UNCuyo que ya mostró intenciones de ir nuevamente por el Rectorado. Foto: Yemel Fil

Otro histórico de la UNCuyo que se anotó en ese carrera es el también exdecano de “Filo” e historiador, Adolfo Omar Cueto, distinguido como profesor emérito en 2024.

Por “Nexo al futuro” se postuló el politólogo e investigador Manuel Cuervo Sola, consejero directivo y profesor de Ciencias Políticas y Sociales. También desde esa facultad lanzó la precandidatura a rector el exdecano Juan Carlos Aguiló.

Embed - Juan Carlos Aguiló | UNCuyo on Instagram: "En este video te cuento por qué estoy acá y qué está en juego en estas elecciones en la @uncuyo Llevo más de 30 años en esta Universidad. Como estudiante, como docente, como decano. Hoy siento que los cimientos y todo lo construido está en riesgo. Soy Juan Carlos Aguiló, precandidato a rector de la UNCuyo. Te invito a compartir este video con quienes valoran la democracia universitaria." View this post on Instagram

En ese amplio abanico aparecen también Javier Ozollo (Proyecto Universidad, vinculado a La Cámpora), docente que ha ocupado varios cargos en Artes y Diseño; y Fernanda Bernabé (Universidad Abierta), quien ha formado parte de las gestiones radicales, pero hoy articula con los sectores de la oposición.

Embed - Fernanda Bernabe on Instagram: "Comparto algunas reflexiones personales sobre desafíos y horizontes de la Uncuyo." View this post on Instagram

La propuesta de Farrando y Estrella para la UNCuyo

En un comunicado, la fórmula plantea como eje central de su plataforma la reconstrucción del diálogo interno en la UNCuyo y el fortalecimiento de la articulación con el entorno productivo y social, en un contexto que consideran crítico para el sistema universitario.

En una entrevista con Radio Mitre, Farrando advirtió que las universidades deberán “salvarse a sí mismas” ante el escenario de desfinanciamiento planteado por la administración mileísta y sostuvo la necesidad de generar consensos amplios y una política transversal que evite la fragmentación interna.

En esa línea, el candidato a rector remarcó la importancia de "abrir la universidad hacia afuera, recuperar vínculos con el sector privado y avanzar en la generación de recursos propios", sin resignar la autonomía. También anticipó que impulsarán acciones legales para exigir el cumplimiento del presupuesto universitario, en sintonía con el reclamo que viene llevando adelante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Entre las principales propuestas, el espacio “Trayectoria y Renovación” apunta a mejorar la permanencia y el egreso estudiantil, modernizar la oferta académica e incorporar nuevas tecnologías, además de fortalecer la investigación y la vinculación regional.