Los autores del brutal homicidio de Godoy Cruz son menores inimputables

Las primeras pericias realizadas por la justicia provincial establecieron que los autores del brutal homicidio de Carlos Elías (46), el hombre que fue asesinado de un botellazo o piedrazo en Godoy Cruz, serían menores de edad inimputables.

Las pericias y sobre todo los testimonios de testigos presenciales de la riña, apuntaron a al menos cuatro jóvenes de 14 y 15 años de edad , es decir, que no podrían ser imputados formalmente como autores de un homicidio.

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Por ende, en el transcurso de este jueves la fiscalía de homicidios realizará una serie de medidas para confirmar esta hipótesis y acto seguido enviará el expediente a la Justicia Penal de Menores. En ese sentido, será Gustavo Farmache quien investigue el caso.

Carlos Elías falleció este miércoles por la tarde luego de quedar internado, en horas de la madrugada, tras recibir un botellazo en la cabeza que le provocó heridas de suma gravedad y, sobre todo, la pérdida de mucha sangre.

El homicidio ocurrió en el cruce de las calles Juncal y Santiago del Estero, en Godoy Cruz, donde hubo una riña de la que participaron varios sujetos.

Vecinos de la zona dijeron que varios de ellos, menores de edad, atacaron con piedras y botellas, a Elías. Este hombre quedó gravemente herido y fue llevado, en estado crítico, al hospital. Incluso, en un primer momento se informó sobre un estado de muerte cerebral.

Tal es así que horas después, lamentablemente, se confirmó su deceso.

El caso comenzó a ser investigado por la fiscal Andrea Lazo, quien ayer, justamente, estaba abocada a un juicio por jurado, por lo que su colega Claudia Ríos la subrogo.

Ambas, junto al equipo de trabajo de la División de Homicidios, realizaron las primeras pericias que hacen creen que los autores son menores inimputables. Y en base a eso, se analizan distintas hipótesis sobre el móvil del brutal asesinato.