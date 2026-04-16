16 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Homicidio

Los autores del brutal homicidio de Godoy Cruz son menores inimputables

El homicidio de Carlos Elías, ocurrido ayer en Godoy Cruz, pasará a la Justicia Penal de Menores en las próximas horas.

El homicidio generó conmoción en el oeste de Godoy Cruz.&nbsp;

El homicidio generó conmoción en el oeste de Godoy Cruz. 

 Por Pablo Segura

Las primeras pericias realizadas por la justicia provincial establecieron que los autores del brutal homicidio de Carlos Elías (46), el hombre que fue asesinado de un botellazo o piedrazo en Godoy Cruz, serían menores de edad inimputables.

Las pericias y sobre todo los testimonios de testigos presenciales de la riña, apuntaron a al menos cuatro jóvenes de 14 y 15 años de edad, es decir, que no podrían ser imputados formalmente como autores de un homicidio.

Lee además
Terrible riña callejera en el oeste de Godoy Cruz. 

Salvaje riña callejera en Godoy Cruz dejó a un hombre en estado crítico
El juez del caso descartó que las lesiones hayan sido accidentales y apuntó a la responsabilidad de los acusados

Caso Ángel López: prisión preventiva y un giro clave en la causa que sacude al país

Por ende, en el transcurso de este jueves la fiscalía de homicidios realizará una serie de medidas para confirmar esta hipótesis y acto seguido enviará el expediente a la Justicia Penal de Menores. En ese sentido, será Gustavo Farmache quien investigue el caso.

El homicidio ocurrió en el cruce de las calles Juncal y Santiago del Estero, en Godoy Cruz, donde hubo una riña de la que participaron varios sujetos.

Vecinos de la zona dijeron que varios de ellos, menores de edad, atacaron con piedras y botellas, a Elías. Este hombre quedó gravemente herido y fue llevado, en estado crítico, al hospital. Incluso, en un primer momento se informó sobre un estado de muerte cerebral.

Tal es así que horas después, lamentablemente, se confirmó su deceso.

El caso comenzó a ser investigado por la fiscal Andrea Lazo, quien ayer, justamente, estaba abocada a un juicio por jurado, por lo que su colega Claudia Ríos la subrogo.

Ambas, junto al equipo de trabajo de la División de Homicidios, realizaron las primeras pericias que hacen creen que los autores son menores inimputables. Y en base a eso, se analizan distintas hipótesis sobre el móvil del brutal asesinato.

Temas
Seguí leyendo

¿Homicidio por encargo o falta de pruebas? Cinco hombres enfrentan un juicio por jurados en Mendoza

Muerte de Ángel: el estremecedor dato que reveló la autopsia

Detuvieron a la madre y al padrastro de Ángel: los datos clave del caso en Comodoro

Qué se sabe del caso Ángel López en Comodoro Rivadavia y por qué piden detenciones

Imputaron al adolescente acusado de balear a una menor en Godoy Cruz

El colectivero que mató a una mujer a la salida de un boliche en Guaymallén fue condenado

Denuncian maltrato a un nene de dos años pero las pericias generan incertidumbre

Volcó un camión en la Cuesta de los Terneros: importante operativo policial

LO QUE SE LEE AHORA
Así quedó el camión que protagonizó el accidente en San Rafael. Fotos: Jonathan Chamorro.

Volcó un camión en la Cuesta de los Terneros: importante operativo policial

Las Más Leídas

Suben los alquileres y cambia la zona más cara en Mendoza: cuánto cuesta una vivienda en abril de 2026

Alquileres en alza y sorpresa en Mendoza: cambió la zona más cara y estos son los precios

El Quini 6 de este miércoles dejó un nuevo millonario en el país.

El Quini 6 de este miércoles dejó un ganador de más de 2 mil millones: de dónde es y a qué números jugó

El mensaje apareció en una escuela de El Algarrobal, pero se repitió en varios colegios.

Qué medidas tomó la DGE tras las amenazas de tiroteo en varias escuelas de Mendoza

La víctima había sido trasladada de urgencia al hospital Central

Murió tras una feroz pelea callejera en Godoy Cruz y crece la hipótesis de un conflicto narco

Así quedó el camión que protagonizó el accidente en San Rafael. Fotos: Jonathan Chamorro.

Volcó un camión en la Cuesta de los Terneros: importante operativo policial