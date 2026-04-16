16 de abril de 2026
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Maltrato infantil

Dudas y preocupación tras una denuncia por maltrato infantil a un menor

La justicia investiga un supuesto caso de maltrato infantil tras la internación de un nene de 2 años en el hospital Notti.

El menor se encuentra internado en el hospital Notti.&nbsp;

El menor se encuentra internado en el hospital Notti. 

 Por Pablo Segura

Una grave denuncia sobre un supuesto caso de maltrato infantil generó una investigación judicial que por estas horas está siendo tramitada por la fiscalía de homicidios, desde donde siguen de cerca la evolución de un nene de 2 años, quien se encuentra internado en el hospital pediátrico Dr. Humberto Notti.

El menor ingresó al Notti el viernes pasado con una afección cardíaca y los médicos detectaron algunos hematomas. Horas después, su padre biológico denunció el maltrato, apuntando contra su madre y la pareja de esta.

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El denunciante, que vive en Buenos Aires desde los cinco meses de vida del niño, aseguró que su hijo era golpeado por la pareja mencionada, pero las primeras pericias lo descartarían.

Es que el menor es epiléptico y sufre constantes convulsiones, por lo que los médicos que lo atendieron no descartaron que esas afecciones puedan estar influyendo en algunos hematomas y, sobre todo, su estado de salud actual.

Por eso, hasta el momento no hay detenidos ni imputados en la causa.

Dudas y preocupación tras una denuncia por maltrato infantil a un menor

El caso está siendo investigado por la fiscalía de homicidios, a cargo de Florencia Díaz Peralta. Lo cierto es que la denuncia causó revuelo y de inmediato, la justicia ordenó varias medidas.

Varios profesionales de la salud revisaron al menor y establecieron que no se podía confirmar un caso de maltrato infantil, aunque dejaron en claro que, tampoco, podían descartarlo.

Al mismo tiempo, se realizó una exhaustiva encuesta ambiental en el barrio y casas donde podrían haber ocurrido los maltratos, y todos los vecinos y allegados a los “sospechosos”, descartaron cualquier tipo de agresión.

A eso se suma que el relato de la madre y su pareja coinciden en su totalidad con lo que está surgiendo de cada una de las pruebas incorporadas al expediente.

Además, el padre aseguró que había denunciado otros casos de maltrato infantil ante el ETI, pero desde la justicia lo desmintieron.

En base a esto, la fiscal decidió, al menos por ahora, no imputar a la pareja y espera a la evolución del menor.

Al mismo tiempo, hay varias medidas y pericias ordenadas para las próximas horas para poder avanzar en la pesquisa y determinar si, efectivamente, se trata de un caso de maltrato o bien el menor está sufriendo problemas de salud.

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