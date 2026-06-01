Desesperada búsqueda de un perro robado en Godoy Cruz que necesita medicación diaria

Una familia de Godoy Cruz atraviesa momentos de angustia tras el robo de Simón , un bulldog francés de 11 años que fue sustraído el pasado 24 de mayo , cerca de las 11 de la mañana, en las inmediaciones del puente Olive .

Desde entonces, sus dueños iniciaron una intensa campaña de búsqueda que rápidamente se viralizó en redes sociales.Con la esperanza de recuperarlo, ofrecen una recompensa de un millón de pesos a quien aporte información certera que permita dar con su paradero.

La dueña del animal, Carla Wilde , explicó que la preocupación crece con el paso de los días debido al delicado estado de salud de la mascota. Según detalló, Simón toma medicación todos los días, sigue una alimentación especial y requiere nebulizaciones de manera regular. Por este motivo, su familia teme que la falta de estos cuidados pueda afectar seriamente su salud.

De acuerdo con el relato de la familia, el robo ocurrió cuando el perro se encontraba en la puerta de una vivienda. Además, Carla difundió imágenes del vehículo en el que se movilizaban los delincuentes. Se trata de un Ford Ka, cuyos ocupantes habrían sustraído a la mascota antes de darse a la fuga.

El pedido desesperado de su dueña

A través de un video publicado en redes sociales, Carla pidió ayuda a toda la comunidad mendocina para encontrar a Simón.

simón, perro, robo, godoy cruz Mientras continúa la búsqueda, sus dueños mantienen la esperanza de reencontrarse con Simón.

"Si vos me conocés, sabés lo que yo amo a los animales y lo que los ayudo, pero necesito que vos me ayudes a mí", expresó con visible emoción. La familia solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero del bulldog francés.

Quienes tengan información pueden comunicarse de inmediato al 911 o al teléfono 2613076415

Mientras continúa la búsqueda, sus dueños mantienen la esperanza de reencontrarse con Simón y piden que cualquier dato, por mínimo que parezca, sea informado a las autoridades o a la familia.