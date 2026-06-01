1 de junio de 2026
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Accidente vial

Grave accidente vial con alcoholemia positiva en el Parque General San Martín

Un hombre de 76 años protagonizó un accidente vial en el Parque General San Martín y el control de alcoholemia fue positivo.

Grave accidente vial en el Parque San Martín.

Grave accidente vial en el Parque San Martín.

 Por Pablo Segura

Un grave accidente vial ocurrido durante la madrugada de este lunes en el Parque General San Martín terminó con un conductor de 76 años aprehendido luego de que un control de alcoholemia confirmara que manejaba con una elevada cantidad de alcohol en sangre al momento del siniestro.

El choque se registró cerca de las 2.15 sobre la avenida Libertador, entre el Parque de los Pueblos Originarios y el Aconcagua Arena, en la Ciudad de Mendoza.

Hasta allí se desplazó personal policial tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre una colisión vehicular en la zona. Por causas que quedaron incorporadas a la investigación, el conductor realizó una maniobra evasiva y terminó impactando contra una columna de alumbrado público ubicada sobre la transitada arteria del parque.

Los detalles del accidente vial con control de alcoholemia positivo

De acuerdo con la información oficial, el protagonista del hecho fue un hombre identificado como D.D.G.C., de 76 años, quien circulaba a bordo de una Peugeot Partner.

Tras el choque, efectivos policiales y personal de Tránsito Municipal trabajaron en el lugar. Como parte del procedimiento, se le practicó el correspondiente control de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,34 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente los límites permitidos por la legislación vigente.

Ante esta situación, y por disposición judicial, las autoridades procedieron al secuestro del vehículo involucrado, la retención de la licencia de conducir y el traslado del automovilista para dar inicio al correspondiente proceso contravencional.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Contravencional, que determinará las medidas a seguir respecto del conductor.

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