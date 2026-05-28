San Martín: triste final para el jubilado atropellado por un colectivo

El colectivo que embistió al anciano, en San Martín.

El hombre de 70 años que había sido atropellado por un colectivo de la empresa Nueva Generación en pleno centro de San Martín , murió este miércoles luego de permanecer varios días internado en distintos hospitales de la provincia, según confirmaron fuentes policiales.

La víctima fue identificada como Sebastián Asmann, quien había sufrido graves heridas durante el accidente vial ocurrido días atrás y que quedó captado por una cámara de seguridad, genernado una fuerte conmoción en las redes sociales.

El fallecimiento fue confirmado por fuentes médicas luego de que el jubilado permaneciera internado en estado delicado producto de las lesiones sufridas tras el impacto .

El caso es investigado por la Justicia, que busca determinar las responsabilidades del siniestro ocurrido en una transitada esquina del departamento del Este mendocino.

Los detalles del trágico accidente vial ocurrido en San Martín

El accidente vial ocurrió durante la mañana del martes, cuando el colectivo circulaba por avenida Alem y giró hacia calle Las Heras, en San Martín.

En ese momento, Asmann cruzaba por la senda peatonal y fue embestido por la unidad de transporte. Debido al fuerte impacto, el hombre cayó varios metros sobre el asfalto y sufrió heridas de gravedad.

Tras el siniestro, personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a la víctima y dispuso su traslado al Hospital Perrupato. Posteriormente, debido a la complejidad del cuadro, fue derivado al Hospital del Carmen.

Los médicos diagnosticaron politraumatismos severos, una contusión pulmonar y un ACV hemorrágico, lesiones que agravaron progresivamente su estado de salud hasta provocar su fallecimiento.

Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad ubicadas en la zona céntrica de San Martín y las imágenes ya fueron incorporadas al expediente judicial. Los investigadores analizan el material fílmico para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar posibles responsabilidades.

En tanto, el conductor del colectivo fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.