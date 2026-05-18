El karting mendocino brilló en San Martín con carreras ajustadas y grandes duelos en la tercera fecha

El kartódromo Ciudad de San Martín volvió a entregar grandes espectáculos en la tercera fecha del Karting Mendocino.

El Campeonato Mendocino de Karting completó este fin de semana una intensa tercera fecha en el kartódromo Ciudad de San Martín, donde el frío fue protagonista durante ambas jornadas. Tras un sábado nublado y con lluvia, el domingo apareció el sol y las finales entregaron grandes peleas , maniobras al límite y diferencias mínimas entre varios protagonistas.

La actividad comenzó el sábado bajo condiciones climáticas muy complicadas en San Martín . El cielo gris, las bajas temperaturas y algunos momentos de lluvia obligaron a los equipos a trabajar constantemente sobre la puesta a punto de los kartings.

El Campeonato Mendocino de Karting disputará una nueva jornada este domingo en el Este

La pista cambió muchísimo con el correr de las horas y eso terminó condicionando varios entrenamientos y clasificaciones en una fecha donde encontrar grip fue una verdadera lucha para los pilotos.

El domingo amaneció mucho más amigable gracias a la aparición del sol, aunque el frío intenso siguió pegando fuerte desde temprano en el kartódromo. Ese cambio climático terminó elevando todavía más el espectáculo porque las finales se disputaron con una pista mucho más rápida y favorable para el sobrepaso.

karting (2)

Las finales tuvieron pelea constante y grandes definiciones

La tercera fecha volvió a mostrar el enorme crecimiento que viene teniendo el karting mendocino en todas sus categorías. Hubo luchas permanentes por posición, maniobras muy ajustadas y varias carreras que se definieron por diferencias mínimas.

En la categoría Infantiles, Josué Martos se quedó con una gran victoria luego de completar las 12 vueltas en un tiempo de 9:39.294. El podio lo completaron Andrés Moreno, a 5.129, y Laureano Faccio, a 8.183.

La divisional Senior volvió a ofrecer una de las finales más competitivas de la jornada. Allí, Francisco Figueroa Turney logró imponerse tras marcar un tiempo de 10:35.024. Detrás finalizaron Mateo Reinoso, a 6.685, y Juan Bautista Perez, a 10.911.

Otra carrera muy atractiva apareció en la siempre ajustada Super 4T, donde Tulio Ismael consiguió quedarse con la victoria luego de una exigente pelea durante las 14 vueltas. El ganador registró un tiempo de 11:42.059, seguido por Nicolás Tejada, a apenas 2.369, mientras que Juan Torrent terminó tercero a 8.543.

En Guerrero, el triunfo fue para Julián Figueroa, quien dominó la final con un tiempo total de 12:12.463. Lo escoltaron Ignacio Agnello, a 3.172, y Agustín Tejada, a 9.078.

Por su parte, en la categoría Master, Pancho Toujas se quedó con una sólida victoria luego de completar las 14 vueltas en 10:59.890. El segundo puesto quedó para Facundo Puebla, a 2.567, mientras que Manuel Soler completó el podio a 5.336.

karting (3)

San Martín volvió a responder con un gran espectáculo

El kartódromo Ciudad de San Martín volvió a consolidarse como uno de los escenarios más fuertes del automovilismo provincial. El circuito permitió muchísimas maniobras de sobrepaso y obligó a los pilotos a sostener un ritmo altísimo durante toda la jornada.

Además, el gran parque de pilotos presentes volvió a reflejar el excelente presente que atraviesa el Karting Mendocino, una categoría que sigue creciendo fecha tras fecha tanto en nivel como en cantidad de participantes.

La tercera fecha dejó carreras muy entretenidas, definiciones ajustadas y campeonatos completamente abiertos rumbo a las próximas jornadas del calendario 2026.

karting (4)

Todos los podios de la tercera fecha del Karting mendocino

Infantiles

1- Josué Martos – 9:39.294

2- Andrés Moreno – a 5.129

3- Laureano Faccio – a 8.183

Senior

1- Francisco Figueroa Turney – 10:35.024

2- Mateo Reinoso – a 6.685

3- Juan Bautista Perez – a 10.911

Super 4T

1- Tulio Ismael – 11:42.059

2- Nicolás Tejada – a 2.369

3- Juan Torrent – a 8.543

Guerrero

1- Julián Figueroa – 12:12.463

2- Ignacio Agnello – a 3.172

3- Agustín Tejada – a 9.078

Master

1- Pancho Toujas – 10:59.890

2- Facundo Puebla – a 2.567

3- Manuel Soler – a 5.336

Karting (5)

Lo que se viene en el Karting mendocino

Vale recordar, que el próximo desafío de la competencia fierrera será el venidero 21 de junio en el Kartódromo de San Martín.