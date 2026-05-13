13 de mayo de 2026
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Karting

El Karting mendocino vuelve a San Martín con una tercera fecha que promete grandes batallas

El duro karting mendocino disputará la tercera fecha del campeonato en San Martín tras una segunda jornada llena de emoción. Mirá lo que se viene.

El Campeonato Mendocino de Karting volverá a acelerar en San Martín con la disputa de la tercera fecha del calendario 2026.

El Campeonato Mendocino de Karting volverá a acelerar en San Martín con la disputa de la tercera fecha del calendario 2026.

 Por Martín Sebastián Colucci

Después de una segunda fecha cargada de maniobras al límite y definiciones ajustadas, el Campeonato Mendocino de Karting volverá a acelerar este fin de semana en el kartódromo Ciudad de San Martín. La tercera fecha del certamen provincial se disputará este domingo 17 de mayo y promete otra jornada intensa con varias categorías peleando posiciones clave en el campeonato.

Cómo será la tercera fecha del karting mendocino en San Martín

La tercera fecha del Campeonato Mendocino de Karting se correrá este domingo en formato diurno y tendrá actividad desde las primeras horas de la mañana en el kartódromo Ciudad de San Martín.

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La jornada comenzará con los entrenamientos oficiales desde las 9.45, mientras que las clasificaciones arrancarán a partir de las 11.10. Luego llegarán las series y las esperadas finales de cada categoría, en una programación que se extenderá hasta las 16 con la ceremonia de premiación.

Las categorías que formarán parte de la actividad serán 125 Master, Super 4T, Junior 125, Infantil, 125 Senior y Guerrero 150, en una fecha que tendrá como atractivo principal el Gran Premio Módica Motos.

La segunda fecha dejó finales ajustadas y un campeonato abierto

La expectativa para esta tercera jornada creció después del gran espectáculo que dejó la segunda fecha disputada también en San Martín, donde hubo maniobras al límite y carreras definidas por diferencias mínimas.

En la categoría Infantil, Josué Martos logró quedarse con la victoria, mientras que en Junior el triunfo fue para Valentino Bocelli. Por su parte, Francisco Figueredo Turney festejó en Senior luego de una carrera muy peleada.

Además, la Super 4T entregó una de las finales más entretenidas del fin de semana con la victoria de Nicolás Tejeda, mientras que Iñaki Melero Sotana ganó en Guerrero y Nicolás Soler hizo lo propio en Master.

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San Martín volvió a consolidarse como escenario del karting provincial

El kartódromo Ciudad de San Martín volvió a mostrar un gran marco de público y un circuito ideal para el espectáculo, algo que terminó elevando el nivel de competencia durante toda la segunda fecha.

El trazado permitió maniobras de sobrepaso en distintos sectores y obligó a los pilotos a sostener un ritmo muy intenso durante cada final. Eso generó carreras muy peleadas y diferencias mínimas entre varios protagonistas.

El crecimiento del karting mendocino también quedó reflejado en la cantidad de pilotos presentes y en el nivel competitivo mostrado en todas las categorías, algo que alimenta la expectativa para la fecha de este domingo.

Qué horarios tendrá la actividad principal del domingo

La actividad oficial comenzará a las 9.45 con los entrenamientos, mientras que las finales empezarán desde las 13.35 en el kartódromo Ciudad de San Martín.

Las clasificaciones se disputarán entre las 11.10 y las 11.50, mientras que las series comenzarán a partir de las 12.05 con carreras a ocho vueltas en cada categoría.

La jornada concluirá cerca de las 16 horas con la ceremonia de podios y premiación, después de una nueva fecha que promete velocidad, pelea en pista y grandes definiciones.

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