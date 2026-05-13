Atletismo: Lorena Cuello ganó el Nacional de Ruta 10K en San Juan y hubo doble festejo mendocino

Lorena Cuello volvió a brillar en el Atletismo nacional y se quedó con la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Ruta 10K disputada en San Juan.

Lorena Cuello atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el Atletismo y volvió a demostrarlo este domingo en San Juan. La atleta mendocina ganó la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Ruta 10K y confirmó su gran presente dentro del atletismo argentino, en una jornada donde también festejó el mendocino Ignacio Sánchez entre los varones.

La mendocina Lorena Cuello ganó la clasificación general femenina de los 10K con un tiempo de 35m08s , en una competencia disputada por las calles céntricas de la Ciudad de San Juan.

La atleta de General Alvear logró imponerse sobre la puntana Lucía Suárez , que terminó segunda con un registro de 36m10s , mientras que la sanjuanina Belén Sánchez completó el podio con un tiempo de 39m25s .

“Creo que significa que estoy atravesando un muy buen momento en mi carrera deportiva”, expresó Cuello tras la carrera. “Había ido a San Juan con la idea de buscar una buena marca en 10 kilómetros porque sabía que venía entrenando bien, confiada y fuerte”, agregó la atleta mendocina.

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La estrategia de carrera y una actuación muy inteligente

Lorena Cuello explicó que la planificación era correr cerca de su mejor marca personal en 10 kilómetros y aprovechar el circuito rápido y homologado que presentó San Juan.

“La idea principal era salir a buscar un buen tiempo”, contó la mendocina. “Con mi entrenador habíamos planificado correr cerca de mi mejor marca e intentar mejorarla si se daba la carrera”, sostuvo luego de la victoria.

Además, reveló cómo manejó el ritmo de competencia durante la mañana sanjuanina: “Al principio me costó agarrar ritmo porque hacía mucho frío, así que el primer kilómetro fue más de adaptación. Después pude acomodarme bien y sostener el ritmo”, explicó Cuello.

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El duro camino detrás del gran momento de la mendocina

La actualidad de Lorena Cuello no llegó de un día para otro. Detrás de este presente hay años de esfuerzo, lesiones, recuperación y muchísimo trabajo físico y mental.

“Siento que estoy pasando por uno de los mejores momentos de mi carrera, y quizás el mejor”, afirmó la atleta mendocina. “Hace muchos años que venía buscando estos ritmos y estos resultados”, agregó luego de quedarse con la competencia nacional.

Cuello también recordó los momentos más difíciles que atravesó entre 2023 y 2025: “Tuve muchas lesiones. Eran momentos en los que lograba volver a entrenar bien y otra vez aparecía una molestia o una lesión nueva. Fueron años muy duros también desde lo mental y psicológico”, confesó.

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La vida entre el atletismo de elite y la docencia

Además de competir al máximo nivel, Lorena Cuello trabaja como profesora de Lengua y Literatura, una rutina que obliga a organizar cada detalle de su preparación diaria.

“Trato de acomodar los entrenamientos según mis horarios laborales”, explicó la mendocina, quien trabaja en escuelas secundarias y también en un CENS para adultos.

La atleta detalló además que su preparación incluye gimnasio, masajes, recuperación física, trabajos regenerativos y fondos largos que pueden superar los 25 kilómetros. “Empecé a darle mucha importancia a todos los detalles: la nutrición, el gimnasio, la kinesiología, los masajes y la recuperación”, señaló.

Atletismo

El sueño del maratón y los objetivos para el 2026

Después de conquistar el Campeonato Nacional de Media Maratón y ganar en San Juan, Lorena Cuello ya piensa en nuevos desafíos para lo que queda del año.

“Mi gran objetivo es mejorar mi marca en 10 kilómetros y también debutar en maratón”, aseguró la mendocina, que viene consolidándose como una de las grandes referentes del fondo argentino.

Además, remarcó el orgullo que siente cada vez que representa a Mendoza en una competencia nacional: “Para mí siempre es un orgullo representar a Mendoza y a General Alvear”, expresó Cuello. “Trato de dejar a Mendoza lo más alto que se pueda”, concluyó.