12 de mayo de 2026
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Paulo Dybala

Paulo Dybala podría seguir en Europa y Boca recibe una dura noticia en el mercado de pases

El cordobés Paulo Dybala analiza seguir en la Roma con una fuerte baja salarial y Boca Juniors pierde fuerza en la negociación. Mirá qué pasó.

Paulo Dybala estaría cerca de renovar con la Roma y enfriar el sueño de Boca Juniors. &nbsp;

Paulo Dybala estaría cerca de renovar con la Roma y enfriar el sueño de Boca Juniors.

 

Por Sitio Andino Deportes

Paulo Dybala protagoniza uno de los grandes temas del mercado de pases y en las últimas horas surgió una noticia que golpea fuerte la ilusión de Boca Juniors. Desde Italia aseguran que el campeón del mundo está muy cerca de renovar su contrato con la AS Roma, incluso aceptando una impactante reducción salarial para continuar en Europa.

Qué decisión tomaría Paulo Dybala en la Roma

La dirigencia de la Roma ya le presentó una oferta formal para extender su vínculo hasta junio de 2027 y todo indica que el cordobés está dispuesto a aceptar.

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El dato que revolucionó a los medios italianos es el importante recorte económico que asumiría el ex Instituto. Según trascendió, pasaría de ganar cerca de 8.5 millones de euros por temporada a percibir aproximadamente 2.5 millones anuales.

El entrenador italiano considera al argentino como uno de los futbolistas clave para la próxima temporada y habría sido fundamental para convencerlo de quedarse.

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Boca Juniors pierde fuerza en la ilusión por Dybala

La noticia impacta directamente en Boca, donde crecía la expectativa por un posible regreso del delantero al fútbol argentino.

Los guiños de Leandro Paredes, la relación de Dybala con varios futbolistas del plantel y el deseo de verlo en la Bombonera alimentaban el sueño de los hinchas y también de Juan Román Riquelme. Sin embargo, este nuevo escenario enfría seriamente cualquier negociación a corto plazo. Si finalmente firma la renovación, el atacante seguiría ligado a la Roma al menos hasta mediados de 2027.

Actualmente, Dybala se encuentra enfocado en el cierre de la temporada italiana. La Roma todavía debe disputar el clásico frente a Lazio y luego cerrar el campeonato ante Hellas Verona. Después de esos compromisos llegaría la firma oficial que terminaría de confirmar su continuidad en el Estadio Olímpico.

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