Paulo Dybala podría seguir en Europa y Boca recibe una dura noticia en el mercado de pases

Paulo Dybala estaría cerca de renovar con la Roma y enfriar el sueño de Boca Juniors.

Paulo Dybala protagoniza uno de los grandes temas del mercado de pases y en las últimas horas surgió una noticia que golpea fuerte la ilusión de Boca Juniors . Desde Italia aseguran que el campeón del mundo está muy cerca de renovar su contrato con la AS Roma , incluso aceptando una impactante reducción salarial para continuar en Europa.

La dirigencia de la Roma ya le presentó una oferta formal para extender su vínculo hasta junio de 2027 y todo indica que el cordobés está dispuesto a aceptar.

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El dato que revolucionó a los medios italianos es el importante recorte económico que asumiría el ex Instituto. Según trascendió, pasaría de ganar cerca de 8.5 millones de euros por temporada a percibir aproximadamente 2.5 millones anuales .

La decisión tendría una explicación futbolística muy clara: Dybala quiere seguir compitiendo en la élite europea y continuar siendo una pieza importante dentro del proyecto encabezado por Gian Piero Gasperini .

El entrenador italiano considera al argentino como uno de los futbolistas clave para la próxima temporada y habría sido fundamental para convencerlo de quedarse.

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Se baja el sueldo de 8M€ a 2.5M€ al año.



Vía @NicoSchira. https://t.co/bsMlzqu94V pic.twitter.com/4o7Wc7FT2L — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 12, 2026

Boca Juniors pierde fuerza en la ilusión por Dybala

La noticia impacta directamente en Boca, donde crecía la expectativa por un posible regreso del delantero al fútbol argentino.

Los guiños de Leandro Paredes, la relación de Dybala con varios futbolistas del plantel y el deseo de verlo en la Bombonera alimentaban el sueño de los hinchas y también de Juan Román Riquelme. Sin embargo, este nuevo escenario enfría seriamente cualquier negociación a corto plazo. Si finalmente firma la renovación, el atacante seguiría ligado a la Roma al menos hasta mediados de 2027.

Actualmente, Dybala se encuentra enfocado en el cierre de la temporada italiana. La Roma todavía debe disputar el clásico frente a Lazio y luego cerrar el campeonato ante Hellas Verona. Después de esos compromisos llegaría la firma oficial que terminaría de confirmar su continuidad en el Estadio Olímpico.