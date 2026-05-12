12 de mayo de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto recibió un enorme elogio en Fórmula 1 tras su histórica actuación en Miami

El argentino Franco Colapinto fue destacado por David Croft tras terminar séptimo en Miami y firmar su mejor carrera en Fórmula 1. Mirá lo que dijo.

Franco Colapinto firmó su mejor resultado en la Fórmula 1 y recibió elogios desde el paddock. &nbsp;

Franco Colapinto firmó su mejor resultado en la Fórmula 1 y recibió elogios desde el paddock.

 

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto volvió a dar que hablar en la Fórmula 1 luego de terminar séptimo en el Gran Premio de Miami con Alpine, su mejor resultado en la categoría. Tras la carrera, el argentino recibió un fuerte elogio de David Croft, una de las voces más reconocidas del paddock.

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Durante el podcast F1 Nation, Croft remarcó que el piloto argentino se mostró mucho más sólido y maduro respecto de sus primeras carreras en la Máxima. Además, sostuvo que el séptimo puesto conseguido en Miami refleja el potencial que el equipo francés vio en él.

También relativizó el toque con Lewis Hamilton y aseguró que fue una maniobra típica de pilotos que corren al límite.

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Colapinto y un fenómeno que crece en Argentina

El rendimiento del piloto de Pilar también fue destacado por la propia web oficial de la Fórmula 1. El periodista David Tremayne publicó una columna donde resaltó el impacto deportivo y popular que genera Colapinto en la Argentina.

Además, mencionó la multitudinaria exhibición que realizó Alpine en Buenos Aires, donde miles de fanáticos acompañaron al argentino.

Con este resultado, Colapinto cerró su mejor actuación en la Fórmula 1 y ahora apuntará al próximo desafío: el Gran Premio de Canadá, que se correrá el 24 de mayo en Montreal.

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