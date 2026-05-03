Gran actuación de Franco Colapinto: sumó puntos y firmó su mejor resultado

El piloto argentino Franco Colapinto completó un fin de semana destacado en el Gran Premio de Miami , donde finalizó en la octava posición y consiguió el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1 .

Tras una sólida clasificación, Colapinto logró sostener un ritmo competitivo durante la carrera y capitalizó las mejoras implementadas en su monoplaza.

Franco Colapinto, tras el abrazo con Messi, va por la gloria este domingo en Miami

Franco Colapinto brilló en Miami y sumo 6 puntos para el campeonato de Fórmula 1

“Estoy muy contento con el resultado y con la mejora de la performance que tuvimos este fin de semana , que fue realmente muy positivo”, expresó el piloto, quien además celebró haber sumado puntos.

El argentino también destacó el trabajo de su escudería, Alpine , y el impacto de las actualizaciones en el rendimiento del auto.

“Agradecido al equipo por tanto esfuerzo y por haber traído las mejoras, como el chasis nuevo. Fue un paquete muy grande que me ayuda a ser más competitivo”, señaló.

Una largada complicada para Franco Colapinto

Pese al resultado final, la carrera no comenzó de la mejor manera para Colapinto, quien reveló un inconveniente técnico en el inicio. “Fue una largada complicada, pasó algo en el turbo, no tenía presión ni potencia. Perdí varios puestos, pero pude recuperarlos en la curva 1”, explicó.

A partir de allí, el piloto logró reponerse con buenas maniobras y mantener un rendimiento consistente hasta la bandera a cuadros.

Embed - "Muy feliz, Muy Contento" La palabra de Franco Colapinto, tras quedar P8 en el GP de Miami.

Lo que viene para Franco Colapinto: el desafío en Canadá

Tras su actuación en Miami, Colapinto tendrá unas semanas de descanso antes de afrontar el próximo compromiso en el Gran Premio de Canadá, que se disputará en el circuito Gilles-Villeneuve.

Cronograma del GP de Fórmula 1 de Canadá

Viernes 22 de mayo

Práctica libre 1: 13.30 a 14.30

Clasificación Sprint: 17.30

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 a 14.00

Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 24 de mayo