Gran actuación de Franco Colapinto: sumó puntos y firmó su mejor resultado

El piloto argentino Franco Colapinto completó un fin de semana destacado en el Gran Premio de Miami, donde finalizó en la octava posición y consiguió el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1.
El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto cerró un fin de semana destacado en Miami, donde sumó puntos y mostró una clara mejora en el rendimiento.
El piloto argentino Franco Colapinto completó un fin de semana destacado en el Gran Premio de Miami, donde finalizó en la octava posición y consiguió el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1.
Tras una sólida clasificación, Colapinto logró sostener un ritmo competitivo durante la carrera y capitalizó las mejoras implementadas en su monoplaza.
“Estoy muy contento con el resultado y con la mejora de la performance que tuvimos este fin de semana, que fue realmente muy positivo”, expresó el piloto, quien además celebró haber sumado puntos.
El argentino también destacó el trabajo de su escudería, Alpine, y el impacto de las actualizaciones en el rendimiento del auto.
“Agradecido al equipo por tanto esfuerzo y por haber traído las mejoras, como el chasis nuevo. Fue un paquete muy grande que me ayuda a ser más competitivo”, señaló.
Pese al resultado final, la carrera no comenzó de la mejor manera para Colapinto, quien reveló un inconveniente técnico en el inicio. “Fue una largada complicada, pasó algo en el turbo, no tenía presión ni potencia. Perdí varios puestos, pero pude recuperarlos en la curva 1”, explicó.
A partir de allí, el piloto logró reponerse con buenas maniobras y mantener un rendimiento consistente hasta la bandera a cuadros.
Tras su actuación en Miami, Colapinto tendrá unas semanas de descanso antes de afrontar el próximo compromiso en el Gran Premio de Canadá, que se disputará en el circuito Gilles-Villeneuve.
Viernes 22 de mayo
Sábado 23 de mayo
Domingo 24 de mayo