3 de mayo de 2026
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Franco Colapinto

Gran actuación de Franco Colapinto: sumó puntos y firmó su mejor resultado

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto cerró un fin de semana destacado en Miami, donde sumó puntos y mostró una clara mejora en el rendimiento.

Gran actuación de Franco Colapinto en Miami.

Gran actuación de Franco Colapinto en Miami.

Un resultado que marca un salto de Franco Colapinto y Alpine

Tras una sólida clasificación, Colapinto logró sostener un ritmo competitivo durante la carrera y capitalizó las mejoras implementadas en su monoplaza.

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Agradecimiento al equipo y mejoras técnicas

El argentino también destacó el trabajo de su escudería, Alpine, y el impacto de las actualizaciones en el rendimiento del auto.

“Agradecido al equipo por tanto esfuerzo y por haber traído las mejoras, como el chasis nuevo. Fue un paquete muy grande que me ayuda a ser más competitivo”, señaló.

Una largada complicada para Franco Colapinto

Pese al resultado final, la carrera no comenzó de la mejor manera para Colapinto, quien reveló un inconveniente técnico en el inicio. “Fue una largada complicada, pasó algo en el turbo, no tenía presión ni potencia. Perdí varios puestos, pero pude recuperarlos en la curva 1”, explicó.

A partir de allí, el piloto logró reponerse con buenas maniobras y mantener un rendimiento consistente hasta la bandera a cuadros.

Embed - "Muy feliz, Muy Contento" La palabra de Franco Colapinto, tras quedar P8 en el GP de Miami.

Lo que viene para Franco Colapinto: el desafío en Canadá

Tras su actuación en Miami, Colapinto tendrá unas semanas de descanso antes de afrontar el próximo compromiso en el Gran Premio de Canadá, que se disputará en el circuito Gilles-Villeneuve.

Cronograma del GP de Fórmula 1 de Canadá

Viernes 22 de mayo

  • Práctica libre 1: 13.30 a 14.30
  • Clasificación Sprint: 17.30

Sábado 23 de mayo

  • Carrera Sprint: 13.00 a 14.00
  • Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 24 de mayo

  • Carrera: 17.00

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