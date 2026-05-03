3 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Franco Colapinto

Franco Colapinto terminó octavo en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami

El argentino Franco Colapinto finalizó en el octavo lugar en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami.

Franco Colapinto y una gran carrera en Miami.

Franco Colapinto y una gran carrera en Miami.

Segundo terminó Landon Norris y tercero Oscar Piastri.

Lee además
Franco Colapinto buscará la gloria en Miami. video

Franco Colapinto, tras el abrazo con Messi, va por la gloria este domingo en Miami
tormentas obligan a cambiar todo en miami: que pasara con la carrera y franco colapinto

Tormentas obligan a cambiar todo en Miami: qué pasará con la carrera y Franco Colapinto

Miami fue un show total. Desde temprano, la lluvia marcó el pulso del domingo, generó caos en la Fórmula 2 y hasta revolucionó el paddock con la aparición de Lionel Messi en Mercedes, donde incluso se lo vio charlando unos minutos con Franco Colapinto. Pero lo más fuerte llegó después, en una carrera de Fórmula 1 tan impredecible como la ciudad que la recibe.

image

Y en ese contexto, Colapinto volvió a destacarse: terminó 8° e igualó su mejor resultado en la Máxima, el mismo que había conseguido en Bakú 2024 cuando corría para Williams.

La largada ya fue un aviso de lo que vendría. Sin lluvia pero con pista mucho más fresca que el sábado (52° contra 36°), el argentino partía 8° y rápidamente ganó un puesto en medio de un arranque caliente, donde hasta Lewis Hamilton casi lo deja afuera. Aguantó, se la bancó y se acomodó 7°, mientras su compañero Pierre Gasly caía posiciones.

La carrera se rompió enseguida: accidentes, autos de seguridad y abandonos. Isack Hadjar se la pegó tras largar desde boxes, Gasly también quedó afuera (dio una vuelta en el aire) tras un toque con Liam Lawson y varios más se fueron despidiendo en un inicio caótico.

Carrera inteligente de Franco Colapinto

En ese escenario, Colapinto hizo lo suyo: carrera prolija, sin errores y aprovechando cada oportunidad. Incluso llegó a estar 4° cuando Alpine estiró la parada esperando una lluvia que nunca terminó de llegar. Pero cuando finalmente pasó por boxes, volvió a pista 8°, posición que defendió sin sobresaltos hasta el final.

Adelante, la historia también tuvo de todo. Kimi Antonelli, pese a algunos problemas mecánicos y quejas por los neumáticos, aguantó la presión y se quedó con su tercera victoria consecutiva para afirmarse como líder del campeonato, triunfo consumado con la bandera de cuadros que le bajó Rafa Nadal. Lo siguieron Lando Norris y Oscar Piastri.

Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto no para: una nueva gran actuación en la clasificación del Gran Premio de Miami

Qué falló en el auto de Franco Colapinto en la Carrera Sprint de Miami

Carrera Sprint: Franco Colapinto peleó hasta el final pero quedó décimo en Miami

Quién es la actriz que conquistó el corazón de Franco Colapinto

Arranca lo mejor en Miami: Franco Colapinto va por más tras su gran viernes

Franco Colapinto en Miami: lo que dejó su única práctica en pista

Franco Colapinto vuelve a la acción en Miami por la F1: qué se viene

¡Sueño cumplido! Franco Colapinto posó en una foto junto a Lionel Messi

LO QUE SE LEE AHORA
Maratón Internacional de Mendoza este domingo.

Calles cortadas y miles de atletas: así será la MIM 2026 este domingo

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Roque Avallay junto a Pedro Palazzo cuando defendía los colores del Club Deportivo Maipú.

El fútbol de Mendoza y el país despide al histórico Roque "Chivo" Avallay, ídolo y campeón en los 70

Un infarto al volante causó un choque entre un auto y un camión en Luján de Cuyo

Misterio en Ruta 82: investigan si un infarto causó un choque fatal

Video: un parapentista cayó sobre cables eléctricos en General Alvear

Minutos de terror en el aire: un parapentista salvó su vida de milagro en General Alvear

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 2 de mayo EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 2 de mayo