2 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Accidente vial

Un infarto al volante causó un choque entre un auto y un camión en Luján de Cuyo

Momentos antes del impacto, el conductor del camión afirmó que el automóvil se desplazaba de forma errática hasta provocar un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 82. Hay una víctima fatal.

Un infarto al volante causó un choque entre un auto y un camión en Luján de Cuyo

Un infarto al volante causó un choque entre un auto y un camión en Luján de Cuyo

Foto: ilustrativa
 Por Luis Calizaya

Un hombre mayor murió tras un choque ocurrido este sábado entre un auto y un camión en Luján de Cuyo. Según fuentes policiales, la víctima fatal, quien conducía el automóvil, se desplazaba de forma peligrosa sobre la Ruta Provincial 82 momentos antes del impacto, en un episodio que se habría desencadenado por un infarto al volante.

Posible infarto y siniestro vial en Luján de Cuyo: los detalles

Al mediodía, en la localidad de Las Compuertas, un Fiat Palio circulaba hacia el oeste y, al llegar al kilómetro 21, impactó contra la rueda delantera izquierda de un camión Scania que se desplazaba en sentido contrario.

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Tras ser entrevistado por la Policía y someterse a un test de alcoholemia con resultado negativo, el conductor del camión, de 37 años, declaró que observó al automóvil desplazarse en zigzag. Según su testimonio, advirtió la situación e intentó evitar el impacto frontal, pero no logró esquivarlo y el vehículo menor resultó el más dañado.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar y confirmó la muerte del conductor, de 72 años. De acuerdo con las primeras informaciones, habría sufrido una descompensación previa al choque, presuntamente vinculada a un paro cardíaco.

Policía Científica y personal municipal de tránsito de Luján trabajaron en el lugar con tareas de peritaje y ordenamiento de la circulación.

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