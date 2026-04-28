Terrible accidente vial en pleno Acceso Sur de Guaymallén

Un nuevo accidente vial en el Acceso Sur, a la altura de La Barraca Mall.

Un terrible accidente vial ocurrió en la noche del lunes en el Acceso Sur de Guaymallén, cuando un camión embistió a un móvil de Tránsito Municipal que asistía otro siniestro ocurrido minutos antes en ese lugar y como consecuencia de ese choque, dos agentes y uno de los conductores involucrados en el primer choque, resultaron heridos.

El accidente vial ocurrió a las 23 en el Acceso Sur, a la altura del Centro Comercial La Barraca , a pocos metros de cruzar la bajada a calle Alsina, en Guaymalllén y cerca del límite con Godo Cruz.

Como consecuencia del impacto del camión, el móvil de Tránsito Municipal derrapó y cayó hacia la lateral, tras pasar el guardarrail. De milagro, los dos agentes y el conductor mencionado sufrieron heridas leves y se encuentran en buen estado de salud.

El terrible siniestro ocurrió en la mano que va de sur a norte y ahora se investiga qué fue lo que originó el choque. Según las primeras pericias, el móvil P77 de Tránsito Municipal asistía un accidente vial ocurrido a la altura de La Barraca, entre un camión y un auto.

Choque acceso sur transito municipal El accidente vial dejó tres heridos.

Ante esto, trabajaban allí dos agentes que habían colocado conos, para separar la zona de trabajo de los peritos. Pero en medio de esas tareas, apareció otro camión que por motivos que se desconocen, embistió los conos y luego al móvil de Tránsito Municipal, causando heridas también en los dos agentes y el conductor del camión que protagonizó el primer accidente.

Los tres damnificados debieron ser asistidos por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladados al hospital Central, aunque ninguno de ellos revestía gravedad, dijeron fuentes policiales.

El conductor del camión que protagonizó el accidente vial detuvo la marcha de su rodado a un kilómetro y fue demorado por las autoridades para realizar las pericias de rigor.