Dos heridos tras un grave accidente vial en el Acceso Sur

Dos chicos de 19 años sufrieron heridas de consideración tras un accidente vial ocurrido en el Acceso Sur de Guaymallén durante la madrugada de este viernes, en tanto que otras tres personas que viajaban en el auto resultaron ilesas de milagro.

El accidente vial ocurrió a las 0.30 de este viernes en el Acceso Sur y Lamadrid de Guayamallén , cuando un Ford Focus en el que viajaban cinco personas chocó contra el guardarail y cayó a una acequia.

Los dos heridos fueron llevados al hospital Central, donde quedaron internados a la espera de sus evoluciones en las próximas horas, dijeron desde el centro asistencial.

Según la reconstrucción del accidente vial, las víctimas viajaban en un Ford Focus que manejaba un joven de 19 años y el cual se movilizaba por el Acceso Sur hacia el norte.

Al llegar al cruce con calle Lamadrid y por causas que se intentan esclarecer, el conductor perdió el dominio del rodado, chocó contra el guardarail y luego cayó a una acequia, del costado este de la ruta.

En la escena trabajaron ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes asistieron, sobre todo, a dos de los ocupantes del coche, quienes sufrieron heridas en distintas partes del cuerpo.

Por esto fueron derivados al hospital Central, donde quedaron internados. El estado de salud de ambos es bueno, dijeron desde el centro asistencial.