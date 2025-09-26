26 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
quedaron internados

Dos heridos tras un grave accidente vial en el Acceso Sur

Dos jóvenes de 19 años sufrieron heridas de consideración tras un accidente vial en el Acceso Sur de Guaymallén.

Terrible accidente vial en el Acceso Sur y Lamadrid, en Guaymallén.&nbsp;

Terrible accidente vial en el Acceso Sur y Lamadrid, en Guaymallén. 

 Por Pablo Segura

Dos chicos de 19 años sufrieron heridas de consideración tras un accidente vial ocurrido en el Acceso Sur de Guaymallén durante la madrugada de este viernes, en tanto que otras tres personas que viajaban en el auto resultaron ilesas de milagro.

El accidente vial ocurrió a las 0.30 de este viernes en el Acceso Sur y Lamadrid de Guayamallén, cuando un Ford Focus en el que viajaban cinco personas chocó contra el guardarail y cayó a una acequia.

Lee además
El tragico accidente vial ocurrió el miércoles pasado en Las Heras. 
anuncio oficial

Hermanas fallecidas en Las Heras: qué decisión tomó la justicia con el colectivero
El siniestro ocurrió cerca de la Estación Pedregal de Maipú. 
ESTA MADRUGADA

Joven se salvó de milagro en Maipú tras chocar con una locomotora

Los dos heridos fueron llevados al hospital Central, donde quedaron internados a la espera de sus evoluciones en las próximas horas, dijeron desde el centro asistencial.

Grave accidente vial en el Acceso Sur de Guaymallén

Según la reconstrucción del accidente vial, las víctimas viajaban en un Ford Focus que manejaba un joven de 19 años y el cual se movilizaba por el Acceso Sur hacia el norte.

Al llegar al cruce con calle Lamadrid y por causas que se intentan esclarecer, el conductor perdió el dominio del rodado, chocó contra el guardarail y luego cayó a una acequia, del costado este de la ruta.

En la escena trabajaron ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes asistieron, sobre todo, a dos de los ocupantes del coche, quienes sufrieron heridas en distintas partes del cuerpo.

Por esto fueron derivados al hospital Central, donde quedaron internados. El estado de salud de ambos es bueno, dijeron desde el centro asistencial.

Temas
Seguí leyendo

Piden ayuda para la familia de las hermanitas fallecidas en Las Heras

Fallecieron dos niñas atropelladas por un colectivo en El Algarrobal

Volcó en Alta Montaña, desbarrancó 30 metros y se salvó

Manejaba alcoholizada en Guaymallén, chocó y sufrió heridas

Un herido tras un choque entre dos camiones en Santa Rosa

Nuevo giro en la causa por la tragedia en Cuesta de los Terneros: qué decidió el fiscal

Choque y vuelco dejó cuatro heridos en Guaymallén

Tras los incidentes en Guaymallén, retiraron la carne y continúan los trabajos de remoción

LO QUE SE LEE AHORA
Matías Farías y Justa Luna fueron apuñalados por su nieto en 2022
Violento crimen

Se cumplen tres años del doble homicidio a un matrimonio de jubilados en Las Heras

Las Más Leídas

El acuerdo incorpora mejoras salariales de hasta un 60%
Mejoras salariales

El Gobierno provincial y ATSA firmaron un nuevo convenio colectivo de salud

Triple femicidio: quién es el narco “Pequeño J” acusado de ordenar los crímenes en el Partido de La Matanza
Investigación

Triple femicidio: quién es el narco "Pequeño J" acusado de ordenar los crímenes en el Partido de La Matanza

Elecciones 2025: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes.
Elecciones 2025

Ausencias, abucheos y reclamos: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes de Mendoza

La funcionaria mendocina se refirió al caso que conmociona a todo el país. video
Encendidas las alarmas

Triple crimen: la preocupación de Rus y la red "antinarcotráfico" de Mendoza

Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Te Puede Interesar

El tragico accidente vial ocurrió el miércoles pasado en Las Heras. 
anuncio oficial

Hermanas fallecidas en Las Heras: qué decisión tomó la justicia con el colectivero

Por Pablo Segura
uspenden las clases presenciales por viento Zonda en esta zona de Mendoza.
Para tener en cuenta

Suspenden las clases presenciales por viento Zonda en esta zona de Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Atención productores: el Gobierno de Mendoza habilitó un registro tras la severa tormenta de granizo
POR DAÑOS

Atención productores: el Gobierno de Mendoza habilitó un registro tras la severa tormenta de granizo

Por Soledad Maturano