Joven se salvó de milagro en Maipú tras chocar con una locomotora

El siniestro ocurrió cerca de la Estación Pedregal de Maipú.

Un joven de 23 años sufrió un grave accidente vial en Maipú y salvó su vida de milagro luego de chocar con su auto contra una locomotora, en tanto que ahora permanece internado en el hospital Del Carmen con politraumatismos varios.

El siniestro ocurrió a las 2.20 de este viernes en calle Nicolás Serpa y las vías, en Rodeo del Medio, Maipú.

Efemérides santoral ¿Por qué el 24 de septiembre se celebra el Día de Maipú y de la Virgen de la Merced?

Patrona del departamento Maipú celebró a Nuestra Señora de la Merced con procesión y desfile multitudinario

El joven conductor, de quien no se informó su nombre , quedó internado, en tanto que los médicos anticiparon que su estado de salud era bueno.

De acuerdo a la reconstrucción del accidente vial, todo ocurrió en calle Nicolás Serpa y el cruce de las vías , cerca de la estación Pedregal, en Maipú.

La víctima circulaba a bordo de su camioneta Amarok, cuando al llegar al cruce de las vías fue embestida por una locomotora.

Producto de esto, el coche fue arrastrado varios meses y el conductor sufrió heridas, por lo que debió ser asistido de urgencia, dijeron fuentes policiales.

En la escena del siniestro trabajaron policías de la Comisaría 49 de Rodeo del Medio, bomberos y luego Científica, entre otros.