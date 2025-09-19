Maipú se prepara para conmemorar a Nuestra Señora de la Merced: cómo será el evento Foto: Municipalidad de Maipú

Como es tradición, el próximo miércoles 24 de septiembre la comunidad de Maipú se reunirá para conmemorar un nuevo aniversario de la declaración de Nuestra Señora de la Merced como patrona del departamento y generala del Ejército Argentino. El evento dará inicio a las 10 de la mañana y se desarrollará sobre la calle Ozamis, con la participación de vecinos y vecinas de toda la localidad.

El recorrido del desfile abarcará las cuadras de calle Ozamis comprendidas entre Emilio Civit y Vergara, en la ciudad de Maipú. En esta edición, la celebración se verá acompañada por los 40 años de los Kioscos de Maipú, otra tradición anual que suma color y alegría a la jornada.

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.45.42 Alrededor de 4.700 estudiantes participarán del desfile. Foto: Municipalidad de Maipú Participarán más de 90 escuelas Como viene sucediendo en los últimos eventos organizados por la Municipalidad, el acto no contará con palco oficial de autoridades, aunque sí habrá un espacio reservado para vecinos y personalidades destacadas del departamento. De esta manera, el Municipio prioriza a quienes se esfuerzan día a día por construir un Maipú que crece.

Del desfile participarán más de 90 escuelas del departamento, con la presencia de alrededor de 4.700 estudiantes, así como también cerca de 3.500 personas pertenecientes a más de 250 entidades intermedias, organizaciones culturales y asociaciones deportivas. También se harán presentes más de 600 efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad.

El desfile culminará con la apertura de los Kioscos Ese mismo miércoles, una vez finalizado el evento, comenzarán a funcionar los tradicionales Kioscos de Maipú. Los mismos se ubicarán en la plaza departamental 12 de Febrero, a una cuadra de la desconcentración del desfile. WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.45.42 (2) Una vez finalizado el evento comenzarán los tradicionales Kioscos de Maipú Foto: Municipalidad de Maipú En esta oportunidad, los Kioscos celebrarán su 40° aniversario en un clima de algarabía y diversión, con la participación de las promociones de los colegios maipucinos, que demostrarán su habilidad en diferentes desafíos y ofrecerán variadas opciones gastronómicas para todos aquellos que deseen visitarlos. Fuente: Municipalidad de Maipú

