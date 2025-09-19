DESFILE

Maipú se prepara para conmemorar a Nuestra Señora de la Merced: cómo será el evento

Maipú municipio organiza un desfile en conmemoración a un nuevo aniversario de la declaración de Nuestra Señora de la Merced. Cuándo y cómo será el evento.

Maipú se prepara para conmemorar a Nuestra Señora de la Merced: cómo será el evento

Maipú se prepara para conmemorar a Nuestra Señora de la Merced: cómo será el evento

Foto: Municipalidad de Maipú
Por Sitio Andino Departamentales

Como es tradición, el próximo miércoles 24 de septiembre la comunidad de Maipú se reunirá para conmemorar un nuevo aniversario de la declaración de Nuestra Señora de la Merced como patrona del departamento y generala del Ejército Argentino. El evento dará inicio a las 10 de la mañana y se desarrollará sobre la calle Ozamis, con la participación de vecinos y vecinas de toda la localidad.

El recorrido del desfile abarcará las cuadras de calle Ozamis comprendidas entre Emilio Civit y Vergara, en la ciudad de Maipú. En esta edición, la celebración se verá acompañada por los 40 años de los Kioscos de Maipú, otra tradición anual que suma color y alegría a la jornada.

Lee además
Terrible accidente vial en Maipú se cobró una víctima fatal.
Tenía 47 años

Falleció un hombre que estaba grave tras un accidente vial en Maipú
El accidente vial de Maipú ocurrió en la madrugada. 
una pareja herida

Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú
WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.45.42
Alrededor de 4.700 estudiantes participarán del desfile.

Alrededor de 4.700 estudiantes participarán del desfile.

Participarán más de 90 escuelas

Como viene sucediendo en los últimos eventos organizados por la Municipalidad, el acto no contará con palco oficial de autoridades, aunque sí habrá un espacio reservado para vecinos y personalidades destacadas del departamento. De esta manera, el Municipio prioriza a quienes se esfuerzan día a día por construir un Maipú que crece.

Del desfile participarán más de 90 escuelas del departamento, con la presencia de alrededor de 4.700 estudiantes, así como también cerca de 3.500 personas pertenecientes a más de 250 entidades intermedias, organizaciones culturales y asociaciones deportivas. También se harán presentes más de 600 efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad.

El desfile culminará con la apertura de los Kioscos

Ese mismo miércoles, una vez finalizado el evento, comenzarán a funcionar los tradicionales Kioscos de Maipú. Los mismos se ubicarán en la plaza departamental 12 de Febrero, a una cuadra de la desconcentración del desfile.

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.45.42 (2)
Una vez finalizado el evento comenzarán los tradicionales Kioscos de Maipú

Una vez finalizado el evento comenzarán los tradicionales Kioscos de Maipú

En esta oportunidad, los Kioscos celebrarán su 40° aniversario en un clima de algarabía y diversión, con la participación de las promociones de los colegios maipucinos, que demostrarán su habilidad en diferentes desafíos y ofrecerán variadas opciones gastronómicas para todos aquellos que deseen visitarlos.

Fuente: Municipalidad de Maipú

Temas
Seguí leyendo

El Centro Empleados de Comercio inauguró obras en su complejo de El Bermejo

Vóley Maipú gritó campeón: las Sub 16 se consagraron en el Regional de Cuyo

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos

Accidente fatal en Maipú: un motociclista falleció tras chocar contra un colectivo

Balearon una casa en Maipú: vecinos persiguieron y golperon a los autores

Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

Nuevo mega operativo de la Policía de Mendoza en Maipú y Rivadavia

General Alvear acelera las obras de pavimentación en el barrio Oeste 1

LO QUE SE LEE AHORA
Latinoamericano de Enduro en Potrerillos desde este viernes.
Mendoza deportiva

El Latinoamericano de Enduro llega a Luján de Cuyo: motociclismo, turismo y compromiso ambiental

Las Más Leídas

Los Empleados de Comercio en Mendoza celebran el 22 de septiembre y no habrá actividad.
Asueto

Los empleados de Comercio de Mendoza celebran el 22 de septiembre: qué pasará con la actividad

El pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza.
El clima

Tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza

Una feroz pelea en Las Heras terminó con disparos disuasivos y gases lacrimógenos
Tensión

Video: violenta pelea entre estudiantes de una escuela de Las Heras desató un amplio operativo policial

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?
Esta tarde de jueves

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?

Importante despliegue policial en el marco de distintas causas penales por robo. 
Mirá las fotos y videos

Operativo policial en la Ciudad de Mendoza: 45 allanamientos y 7 detenidos

Te Puede Interesar

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto.
Deserción

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto

Por Natalia Mantineo
El dólar oficial inicia el viernes en un nuevo máximo histórico, superando los $1.500
MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial inicia el viernes con un nuevo máximo histórico, superando los $1.500

Por Sitio Andino Economía
A días de la primavera: cómo están los precios de frutas y verduras en Mendoza
CONSUMO DE ESTACIÓN

A días de la primavera: cómo están los precios de frutas y verduras en Mendoza

Por Soledad Maturano