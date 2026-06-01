Desde junio, la Municipalidad de San Rafael cambia su horario de atención al público

El Municipio deSan Rafael informó que, desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto, modificará su horario de atención al público en el marco de la temporada invernal. Durante ese período, la atención en las dependencias municipales se realizará de 8:00 a 13:00 horas.
La medida busca optimizar recursos y mejorar la seguridad
Desde la comuna explicaron que la adecuación horaria tiene como objetivo optimizar recursos y garantizar mejores condiciones de seguridad tanto para los trabajadores municipales como para los contribuyentes.
La decisión apunta a evitar la circulación y permanencia de personas durante las primeras horas de la mañana y al finalizar la tarde, momentos en los que suelen registrarse bajas temperaturas y menor luminosidad natural.
Los servicios esenciales seguirán funcionando con normalidad
Desde el Municipio aclararon que esta modificación no afectará la prestación de los servicios municipales, especialmente aquellos considerados esenciales. En ese sentido, remarcaron que las distintas áreas operativas continuarán desarrollando sus tareas habituales para garantizar la atención y los servicios que requieren los vecinos.
La medida estará vigente durante toda la temporada invernal y se extenderá hasta el próximo 31 de agosto.
En lo que respecta a los turnos otorgados para el trámite de las licencias de conducir, solo se alteran los turnos otorgados a las 7:45 que se pasan a las 8:00 de la mañana y se continuará atendiendo hasta las 13:30. Por otra parte el jefe de licencias de conducir recordó que mediante coordinación previa con los directores, se está concurriendo a establecimientos secundarios a fin de dar la charla respectiva para aquellos estudiantes que se vayan a sacar el carnet por primera vez.
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