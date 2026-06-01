1 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
San Rafael

Desde junio, la Municipalidad de San Rafael cambia su horario de atención al público

El Municipio de San Rafael modificó temporalmente su horario de atención al público, aunque aclaró que los servicios municipales continuarán funcionando con normalidad.

Cambio de horarios en el Municipio de San Rafael, desde este 1 de junio.

Cambio de horarios en el Municipio de San Rafael, desde este 1 de junio.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Rafael informó que, desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto, modificará su horario de atención al público en el marco de la temporada invernal. Durante ese período, la atención en las dependencias municipales se realizará de 8:00 a 13:00 horas.

La medida busca optimizar recursos y mejorar la seguridad

Desde la comuna explicaron que la adecuación horaria tiene como objetivo optimizar recursos y garantizar mejores condiciones de seguridad tanto para los trabajadores municipales como para los contribuyentes.

La decisión apunta a evitar la circulación y permanencia de personas durante las primeras horas de la mañana y al finalizar la tarde, momentos en los que suelen registrarse bajas temperaturas y menor luminosidad natural.

Los servicios esenciales seguirán funcionando con normalidad

Desde el Municipio aclararon que esta modificación no afectará la prestación de los servicios municipales, especialmente aquellos considerados esenciales. En ese sentido, remarcaron que las distintas áreas operativas continuarán desarrollando sus tareas habituales para garantizar la atención y los servicios que requieren los vecinos.

La medida estará vigente durante toda la temporada invernal y se extenderá hasta el próximo 31 de agosto.

En lo que respecta a los turnos otorgados para el trámite de las licencias de conducir, solo se alteran los turnos otorgados a las 7:45 que se pasan a las 8:00 de la mañana y se continuará atendiendo hasta las 13:30. Por otra parte el jefe de licencias de conducir recordó que mediante coordinación previa con los directores, se está concurriendo a establecimientos secundarios a fin de dar la charla respectiva para aquellos estudiantes que se vayan a sacar el carnet por primera vez.

Embed - SAN RAFAEL: LICENCIAS DE CONDUCIR - CAMBIOS EN HORARIO DE ATENCIÓN

Temas
Seguí leyendo

Día de la Energía Atómica: el pasado y el posible futuro nuclear de Mendoza

San Rafael busca captar alumnos de otras provincias y hasta del extranjero

Los servicios claves del nuevo Centro Oncológico de San Rafael

El Paseo de los Abuelos en San Rafael sumará una feria permanente de artesanías y reciclaje

Del deseo postergado a una gran exposición: la historia de la artista que conquistó el Museo Carlos Alonso

Denuncian otro caso de cuatrerismo en el Sur mendocino

Tras las críticas por Zona Fría, elogios de la Cámara de Comercio de San Rafael al Gobierno

Mendoza enamoró al Rally Raid mundial y el Desafío Ruta 40 dejó una certeza imposible de discutir

Lee además
Aeropuerto Internacional Santiago Germanó de San Rafael.  video

Mirá cómo está quedando la nueva terminal del aeropuerto sanrafaelino
Pilotos de cinco provincias participaron de la tercera fecha del Campeonato Mendocino de Motocross 2026 en San Rafael

El espectáculo del motocross mendocino llegó a San Rafael con grandes carreras
LO QUE SE LEE AHORA
aumenta la preocupacion por el alcohol al volante en malargüe

Aumenta la preocupación por el alcohol al volante en Malargüe

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy domingo 31 de mayo: números ganadores del sorteo 3378

Resultados del Quini 6 hoy domingo 31 de mayo: números ganadores del sorteo 3378

La muerte de una mujer de 38 años en el departamento de San Martín generó conmoción.

Por qué la Justicia activó el protocolo de femicidio tras la muerte de una mujer en el Este

Primeros resultados de la autopsia de Agostina Vega: revelan extrema violencia

Primeros resultados de la autopsia de Agostina Vega: revelan extrema violencia

El hombre manifestó que había acudido al colegio porque creía que sus hijos se encontraban en peligro.

Aseguraba que sus hijos estaban en peligro en un colegio de Mendoza y terminó internado

Es una gran responsabilidad representar a mi país, expresó la estudiante Morella Farías.

Es mendocina, fue seleccionada para una beca en Tanzania y pide ayuda para viajar: su historia