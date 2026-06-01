Desde junio, la Municipalidad de San Rafael cambia su horario de atención al público

Cambio de horarios en el Municipio de San Rafael, desde este 1 de junio.

El Municipio de San Rafael informó que, desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto , modificará su horario de atención al público en el marco de la temporada invernal. Durante ese período, la atención en las dependencias municipales se realizará de 8:00 a 13:00 horas .

Desde la comuna explicaron que la adecuación horaria tiene como objetivo optimizar recursos y garantizar mejores condiciones de seguridad tanto para los trabajadores municipales como para los contribuyentes.

La decisión apunta a evitar la circulación y permanencia de personas durante las primeras horas de la mañana y al finalizar la tarde, momentos en los que suelen registrarse bajas temperaturas y menor luminosidad natural .

Desde el Municipio aclararon que esta modificación no afectará la prestación de los servicios municipales , especialmente aquellos considerados esenciales. En ese sentido, remarcaron que las distintas áreas operativas continuarán desarrollando sus tareas habituales para garantizar la atención y los servicios que requieren los vecinos.

La medida estará vigente durante toda la temporada invernal y se extenderá hasta el próximo 31 de agosto.

En lo que respecta a los turnos otorgados para el trámite de las licencias de conducir, solo se alteran los turnos otorgados a las 7:45 que se pasan a las 8:00 de la mañana y se continuará atendiendo hasta las 13:30. Por otra parte el jefe de licencias de conducir recordó que mediante coordinación previa con los directores, se está concurriendo a establecimientos secundarios a fin de dar la charla respectiva para aquellos estudiantes que se vayan a sacar el carnet por primera vez.