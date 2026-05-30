Entre círculos y texturas, la artista Fabiana Prieto expande su arte en Mendoza

Fabiana Prieto siempre sintió pasión por el arte , pero tras dedicarse a la maternidad finalmente pudo sumergirse en el mundo de las texturas y los colores. Comenzó como autodidacta en compañía de algunos libros, pero la necesidad de adquirir técnicas la llevó a estudiar el Profesorado de Artes Visuales.

Tras años entre pinceles y acrílicos, finalmente la oriunda de San Rafael llegó a la Ciudad de Mendoza con su exposición "Compás, donde el caos busca equilibrio", para mostrar sus obras que mayormente tienen un componente en común: los círculos.

Fabiana compartió la inauguración de la muestra con su familia y amigos.

El Museo Carlos Alonso alberga el trabajo de tres años y casi 50 obras de la artista. En un piso se encuentra la colección de mandalas y en otro la de collages llenos de colores que cautivan la mirada de los visitantes.

"Luego de relacionar mi trabajo con las teorías, descubrí que hay un caos siempre que se produce todo acto creativo. En el collage se nota un montón, es caótico, pero a la vez es alucinantemente bello. Después está la serie de los mandalas, y son dos obras que tienen mucho que ver con el título", explicó Fabiana.

Fabiana Prieto exposición arte Museo Carlos Alonso 2026 Los colores y las texturas cautivan la mirada de los visitantes de la muestra. Chiara Perrini

El amor por el arte y una pasión que nunca se apagó

Fabiana trabajaba en una farmacia cuando llegó el Profesorado de Artes Visuales a San Rafael, pero por cuestiones laborales no pudo comenzar a estudiar. Los años pasaron, pero ella siempre tuvo ese deseo latente de dedicarse al arte.

Mi vida tiene dos pilares: mis cuatro hijos y el arte. Mi vida tiene dos pilares: mis cuatro hijos y el arte.

En el año 2000, finalmente inició sus estudios y actualmente trabaja en la docencia. "Cuando uno trabaja conscientemente, cuando tenés una madurez en todo tu proceso creativo, querés seguir creciendo, investigar, crear nuevas técnicas, buscar nuevos temas, formatos, y tamaños. Hay toda una evolución de lo que uno quiere y para eso tenés que trabajar de lunes a lunes. Es un estilo de vida", expresó.

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Además, indicó: "En el arte trabajamos mucha sensibilidad desde el espíritu. Es mágico, entrás en una sensibilidad totalmente atrapante, cultivás el alma y en los ámbitos de trabajo en conjunto se crea un clima muy lindo".

La muestra artística permanecerá en el Museo Carlos Alonso durante junio para que todos los interesados puedan conocerla, de martes a domingos y feriados de 9 a 19 horas.