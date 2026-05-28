Fabiana Prieto presenta una nueva exposición artística en el Museo Carlos Alonso

La artista visual sanrafaelina Fabiana Prieto presentará en la Ciudad de Mendoza "Compás...dónde el caos encuentra equilibrio", una exposición que reúne dos series profundamente vinculadas entre sí: los mandalas de Formas de mi universo y los collages de Papel más papel, solo papel. La inauguración será este viernes a las 20 en el Museo Carlos Alonso , con entrada gratuita.

La muestra podrá visitarse hasta mediados de julio en el Anexo Espacio B del museo , ubicado en calle Emilio Civit 348 donde Prieto ocupará dos salas con obras atravesadas por la geometría, el color, el papel y la exploración del equilibrio interior.

"Lo interesante de esta muestra es cómo el espectador puede encontrarse con propuestas totalmente diferentes , pero que en realidad dialogan entre sí", explicó la artista en diálogo con este medio. Y agregó: "En una de las técnicas me refugio en la contención y la precisión de la forma geométrica; en la otra me dejo llevar por el azar del papel y la intuición ", señaló.

Nacida en San Rafael, Fabiana Prieto desarrolla desde hace años una producción artística que abarca pintura, collage, acuarela y técnicas mixtas. Profesora de Artes Visuales y referente en procesos de formación artística, sostiene además su espacio independiente "Pequeño Taller", dedicado a la enseñanza y producción visual.

A lo largo de su trayectoria participó en numerosas exposiciones individuales y colectivas en Mendoza y otras provincias. Entre sus muestras más destacadas se encuentran Puzzle, Metáforas, Origen, RE-nacer y Resonancia.

El mandala como refugio y centro

En la sala del tercer piso se exhibirá Formas de mi universo, una serie donde el mandala aparece como estructura simbólica y espacio de contemplación. "Hace varios años encontré un estilo pictórico que me gustó muchísimo a través de la estructura del mandala", contó Prieto.

fabiana prieto, arte, mendoza, san rafael Fabiana Prieto desarrolla desde hace años una producción artística que abarca pintura, collage, acuarela y técnicas mixtas. Foto: Fabiana Prieto

"En realidad nosotros trabajamos mucho la simbología del círculo desde las artes visuales y la psicología. Después de enseñar mandalas en el taller, empecé a dibujar los míos y se fueron alejando de la estructura tradicional". Sus obras no parten de bocetos previos. Cada composición nace de manera intuitiva, desde el centro hacia afuera, construyendo pequeños universos visuales donde conviven transparencias, ritmo, repetición y silencios.

Prieto trabaja principalmente con acrílicos, acuarelas y técnicas mixtas, construyendo superficies donde la pintura adquiere una dimensión meditativa. "No busco perfección. La reiteración tiene que ver más con la respiración y con encontrar un ritmo", explicó.

El collage y el diálogo con el azar

En contraste, aunque profundamente vinculada conceptualmente, la sala del segundo piso estará dedicada a Papel más papel, solo papel, una serie de collages construidos a partir de revistas, propagandas, transparencias y papeles recolectados cotidianamente.

"Trabajo totalmente al azar. De pronto me llama la atención una publicidad, un papel o una textura y a partir de eso construyo", contó la artista. "Jamás dibujo nada en los collages. Todo surge desde la intuición".

Las obras se construyen mediante capas, recortes y fragmentos reorganizados que conservan huellas de una historia anterior. El vacío, las tensiones y los pequeños desajustes forman parte esencial de cada composición.

fabiana prieto, arte, mendoza, san rafael "Compás: donde el caos encuentra equilibrio", propone mucho más que una exposición de mandalas o collages.

Para Prieto, ambas técnicas dialogan desde un mismo lugar emocional y perceptivo. "Parecieran totalmente diferentes, pero en realidad es casi lo mismo. Una trabaja desde la estructura y la otra desde el desorden, pero las dos buscan equilibrio".

Una doble experiencia imperdible

En paralelo, la muestra convivirá con la exposición del artista David Acevedo, quien presentará dibujos y pinturas en otra de las salas del anexo. "Eso también va a ser interesante porque el espectador se va a encontrar con sensaciones totalmente diferentes entre una sala y otra", señaló.

Con entrada gratuita y actividades previstas para escuelas y público general, "Compás: donde el caos encuentra equilibrio", propone mucho más que una exposición de mandalas o collages: es una invitación a habitar el arte como refugio, pausa y transformación.

La inauguración de "Compás: donde el caos encuentra equilibrio" será este viernes en el Museo Carlos Alonso - Mansión Stoppel, Anexo - Espacio B, en la ciudad de Mendoza. La muestra podrá visitarse hasta mediados de julio en los horarios habituales del museo, con entrada libre y gratuita.