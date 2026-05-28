Día Nacional de los Jardines de Infantes: por qué se recuerda hoy, 28 de mayo Foto: Web

Cada 28 de mayo , Argentina conmemora el Día Nacional de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera , una fecha dedicada a reconocer el valor de la educación inicial y el trabajo de quienes acompañan los primeros años de aprendizaje de miles de niños en todo el país .

La efeméride también rinde homenaje a Rosario Vera Peñaloza , considerada una de las figuras más importantes de la pedagogía argentina y recordada como la “ Maestra de la Patria ” por su aporte fundamental al desarrollo de la educación infantil .

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La fecha fue establecida en conmemoración del fallecimiento de Rosario Vera Peñaloza , ocurrido el 28 de mayo de 1950 . La docente y pedagoga riojana fue pionera en la creación y expansión de los jardines de infantes en Argentina , además de impulsar nuevas metodologías educativas centradas en el juego , la exploración y el desarrollo integral de las infancias.

Rosario vera peñaloza - Jardín infantil - Argentina A 76 años de su muerte, Rosario Vera Peñaloza fue la figura que impulsó la educación inicial en Argentina. Foto: web

Su legado marcó un antes y un después en la enseñanza inicial, al promover espacios educativos destinados a fortalecer el aprendizaje, la socialización y el sentido de pertenencia cultural desde los primeros años de vida.

En reconocimiento a su trayectoria, el Congreso Nacional instituyó oficialmente esta fecha mediante la Ley N.º 27.059, sancionada en diciembre de 2014.

Quién fue Rosario Vera Peñaloza, la “Maestra de la Patria”

Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de diciembre de 1873 en Atiles, provincia de La Rioja. Tras quedar huérfana a temprana edad, fue criada por una tía que se ocupó de garantizarle el acceso a la educación primaria, primero en su pueblo natal y luego en San Juan.

Más tarde ingresó a la Escuela Normal de La Rioja, dirigida en ese entonces por maestras estadounidenses convocadas al país durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento como parte de una profunda reforma educativa.

En 1892 continuó su formación en la Escuela Normal de Paraná, en Entre Ríos, donde fue alumna de Sara Chamberlain de Eccleston. Allí obtuvo el título de Profesora Normal y completó también el profesorado especializado en jardines de infantes.

A comienzos del siglo XX fundó el Jardín de Infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja, considerado uno de los primeros establecimientos de educación inicial del país. Ese proyecto sirvió de base para la creación de nuevas instituciones similares en ciudades como Córdoba, Buenos Aires y Paraná.

El legado educativo de Rosario Vera Peñaloza

Además de impulsar la expansión de los jardines de infantes, Rosario Vera Peñaloza desarrolló una extensa trayectoria vinculada a la formación docente y la innovación pedagógica.

A lo largo de su carrera ocupó distintos cargos dentro del sistema educativo argentino, entre ellos el de Inspectora de Educación Física y directora de la Escuela Normal N.º 1 “Roque Sáenz Peña”. También participó en la creación de la Escuela Normal N.º 9 “Domingo Faustino Sarmiento” y del Museo Argentino para la Escuela Primaria, ubicado en el Instituto Félix Bernasconi y vigente hasta la actualidad.

jardin maternal b.jpg Una parte integral de la educación general: los jardines infantiles y maternales se complementan. Foto: Prensa Dirección General de Escuelas.

Su trabajo estuvo especialmente enfocado en promover métodos de enseñanza basados en la creatividad, el juego y la participación activa de los niños, además de difundir nuevas corrientes pedagógicas provenientes del exterior.

Falleció el 28 de mayo de 1950 en la localidad riojana de Chamical, mientras realizaba actividades vinculadas a la capacitación docente. Su legado continúa siendo una referencia central para la educación inicial argentina.

Fuente: DGE.