28 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Los sonidos andinos conquistaron Malargüe con Las Voces de Mi Tierra

El conjunto del Valle de Uco se presentó en Malargüe y volvió a destacarse por su identidad cultural y calidad artística.

Las Voces de Mi Tierra en Malargüe (Gentileza).

Las Voces de Mi Tierra en Malargüe (Gentileza).

 Por Claudio Altamirano

Las Voces de Mi Tierra volvió a dejar su sello en Malargüe en una presentación cargada de identidad cultural, raíces latinoamericanas y un profundo sentido de pertenencia. El grupo folclórico oriundo de Tunuyán se transformó, una vez más, en un puente directo entre Argentina y Bolivia a través de la música andina.

Con más de dos décadas de trayectoria, Las Voces de Mi Tierra se ha consolidado como uno de los grupos referentes del folklore latinoamericano en Mendoza. Sus integrantes, en su mayoría descendientes de inmigrantes bolivianos, han logrado mantener vivas las tradiciones musicales y culturales heredadas de sus familias, llevando en cada escenario sonidos, instrumentos y canciones que conectan generaciones y territorios.

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Música andina en Malargüe

La agrupación comenzó sus actuaciones en agosto del año 2000, aunque fue a partir de 2003 cuando alcanzó una importante proyección en el Valle de Uco, en plena expansión de la nueva corriente del folklore latinoamericano. Desde entonces, el conjunto ha recorrido distintos escenarios de Mendoza, del país y también de Bolivia, cosechando reconocimiento por la calidad interpretativa y la fuerza emocional de sus presentaciones.

De acuerdo con sus biógrafos, las canciones de Las Voces de Mi Tierra son verdaderas imágenes musicales que describen melodías cargadas de dulzura, pasión y poesía. Cada interpretación combina la sensibilidad de la cantante y sus músicos con la esencia de las obras de poetas y compositores latinoamericanos, generando una conexión especial con el público.

25 años con el folclore latinoamericano

Este 2026 encuentra al grupo celebrando sus Bodas de Plata, un acontecimiento significativo para una formación artística que logró sostenerse en el tiempo gracias al compromiso cultural y familiar de sus integrantes, Silvia Gutiérrez, Carlos Rodríguez, Erwin Rodríguez, Jon Gutiérrez, Claudio Rodríguez, Joaquín Rodríguez, Santiago Riera y Matías Turca.

En Malargüe ya son artistas reconocidos y queridos por el público local. Sus actuaciones en la Fiesta Nacional del Chivo y en otros encuentros populares los posicionaron como protagonistas de importantes festivales folclóricos de Mendoza, Argentina y Bolivia, siempre llevando en alto la música andina y las raíces de su pueblo. Su últimapresentación en Malargüe fue en las recientes festividades de la Revolución de Mayo.

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