22 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Irresponsable en Malargüe manejaba ebrio por una de las principales entradas a la ciudad

El test de alcoholemia arrojó 2,34 gramos de alcohol en sangre, más de cuatro veces el límite permitido. Fue durante la madrugada de hoy al norte de Malargüe.

Este auto en manos del conductor ebrio era un arma mortal sobre ruedas esta madrugada en Malargüe.

Este auto en manos del conductor ebrio era un arma mortal sobre ruedas esta madrugada en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Un joven de 21 años fue aprehendido durante un control vial realizado en el ingreso a la ciudad de Malargüe luego de arrojar 2,34 gramos de alcohol por litro de sangre. El procedimiento se llevó a cabo en una zona de intenso tránsito vehicular y permitió retirar de circulación a un conductor que representaba un serio riesgo para terceros.

La imprudencia al volante volvió a quedar en evidencia durante la madrugada de este viernes en Malargüe, cuando personal policial detectó a un conductor que circulaba bajo un elevado estado de intoxicación alcohólica por una de las principales vías de acceso a la ciudad.

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Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el procedimiento se desarrolló alrededor de las 4:30 en la intersección de Ruta Nacional 40 y Milagro de Los Andes, sector ubicado en el ingreso norte al departamento, una zona que registra importante movimiento vehicular a toda hora.

Durante patrullajes preventivos realizados por efectivos de Cuerpos Especiales y Policía Vial, los uniformados detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Gol para efectuar un control de rutina. Al entrevistar al conductor, un joven de 21 años, advirtieron indicios compatibles con la ingesta de alcohol, por lo que se procedió a realizar el correspondiente test de alcoholemia.

El resultado fue contundente, el alcoholímetro marcó 2,34 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido y que refleja una conducta de extrema irresponsabilidad al conducir.

Otro detenido en Malargüe por manejar borracho

Ante esta situación, los efectivos dispusieron la inmediata aprehensión del conductor, la retención de su licencia de conducir y el secuestro preventivo del vehículo, medidas contempladas por la normativa vigente para este tipo de infracciones.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron la importancia de los controles preventivos para detectar conductas peligrosas y evitar siniestros viales. La intervención quedó a cargo del Juzgado Contravencional de Malargüe, que continuará con las actuaciones correspondientes.

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