12 de febrero de 2026
Sitio Andino
Conducía una camioneta

Joven alcoholizado volcó en plena zona urbana de Malargüe

El vuelco ocurrió cerca de las 18 hora al suroeste de la ciudad de Malargüe y no hubo lesiones graves. El test de alcoholemia dio 1,36 g/l.

Tránsito peligroso en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Un joven de 22 años protagonizó un vuelco este jueves por la tarde en la zona urbana de Malargüe. El siniestro ocurrió al suroeste de la ciudad. Lo acompañaban otros dos hombres, de 23 y 24 años respectivamente. El conductor se encontraba alcoholizado.

Hoy se registró un nuevo siniestro vial en el departamento de Malargüe, esta vez en plena zona urbana. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el hecho fue reportado a través de la línea de emergencias 911, que alertó sobre la existencia de un vuelco al suroeste de la ciudad.

WhatsApp Image 2026-02-12 at 20.05.25 (1)

Alcohol al volante en Malargüe

Personal policial se desplazó hasta el lugar y, al arribar, constató que el incidente involucraba a una camioneta Chevrolet S.10, color verde, que momentos antes circulaba por calle Villanueva con dirección hacia el Norte.

Por razones que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó volcando sobre la margen este de la calzada. A pesar de la espectacularidad del hecho, los ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios antes de la llegada de los efectivos.

El conductor, un joven de 22 años, fue sometido al correspondiente dosaje de alcohol en sangre, el cual arrojó resultado positivo: 1,36 gramos por litro. Ante esta situación, se procedió a labrar el proceso contravencional correspondiente por infracción a la normativa vigente.

En la camioneta también se trasladaban otros dos hombres, de 23 y 24 años. Todos fueron asistidos en el lugar y no presentaron heridas de gravedad.

La Policía de Mendoza trabaja para determinar con precisión la mecánica del siniestro, mientras se reiteró el llamado a la responsabilidad al volante y al cumplimiento de las normas de tránsito.

Lamentablemente se repiten los hechos en que se ven involucrados conductores bajo los efectos del alcohol, incrementando el riesgo de siniestros graves. Además de poner vidas en peligro, implica severas sanciones económicas, inhabilitación para manejar y consecuencias judiciales.

