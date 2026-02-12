Tras un vuelco en Malargüe un bebé fue trasladado de urgencia a San Rafael

Vuelco en Ruta Provincial 186, al este de Malargüe.

Un grave accidente vial se registró anoche sobre la Ruta Provincial 186, al este de Malargüe, camino a Agua Escondida, cuando una camioneta volcó sin intervención de terceros. Un menor de un año fue derivado de urgencia a San Rafael con lesiones de gravedad y permanece internado.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que se tomó conocimiento del incidente alrededor de las 21, aunque se desprende que el vuelco fue pasadas las 18,30 horas, cuando personal de la Municipalidad de Malargüe dio con el hombre en la ruta trazada al este del departamento. El rodado en el que se trasladaban era una camioneta Toyota Hilux que circulaba en dirección al paraje Agua Escondida.

WhatsApp Image 2026-02-12 at 08.55.18 Detalles del accidente en la zona rural de Malargüe De acuerdo al parte oficial, el conductor, un hombre de 31 años, perdió el dominio del rodado, salió de la calzada y volcó. Tras ser asistido, se le practicó el dosaje de alcohol en sangre, el cual arrojó resultado negativo. El hombre fue diagnosticado con politraumatismos por accidente vial.

En el vehículo viajaban además dos mujeres y dos menores de edad. Una mujer mayor fue atendida en el Hospital Regional Malargüe, donde se le diagnosticó “politraumatismo dorsal” y quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Otra acompañante, de 30 años, sufrió “politraumatismo moderado con fractura en región dorsal, apófisis espinosa parietal estable”.

En cuanto a los menores, un niño de ocho años presentó “traumatismo en brazo izquierdo”. El cuadro más delicado corresponde a un pequeño de un año, quien sufrió “fractura de órbita derecha con comunicación seno paranasal, politraumatismos con heridas cortantes faciales múltiples y hemorragia cerebral intraparenquimatosa”. Tras ser estabilizado, fue derivado al Hospital Teodoro Schestakow de San Rafael. En el lugar trabajó personal del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC), efectivos del Destacamento Agua Escondida y la Policía de Mendoza. Interviene en la causa el fiscal Nicolás Muñoz.

