12 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Sinistro al este del departamento

Tras un vuelco en Malargüe un bebé fue trasladado de urgencia a San Rafael

El accidente fue camino a Agua Escondida. El menor de un año sufrió varias heridas. El resto de los heridos se encuentran en el Hospital de Malargüe.

Vuelco en Ruta Provincial 186, al este de Malargüe.

Vuelco en Ruta Provincial 186, al este de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Un grave accidente vial se registró anoche sobre la Ruta Provincial 186, al este de Malargüe, camino a Agua Escondida, cuando una camioneta volcó sin intervención de terceros. Un menor de un año fue derivado de urgencia a San Rafael con lesiones de gravedad y permanece internado.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que se tomó conocimiento del incidente alrededor de las 21, aunque se desprende que el vuelco fue pasadas las 18,30 horas, cuando personal de la Municipalidad de Malargüe dio con el hombre en la ruta trazada al este del departamento. El rodado en el que se trasladaban era una camioneta Toyota Hilux que circulaba en dirección al paraje Agua Escondida.

Lee además
Ruta Nacional 145, Paso Pehuenche.
ALTA MONTAÑA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 12 de febrero de 2026
Ranita del Pehuenche. video
Diseñan acciones

Solo vive en la cordillera y está en peligro crítico: el plan para salvar a la Ranita del Pehuenche
WhatsApp Image 2026-02-12 at 08.55.18

Detalles del accidente en la zona rural de Malargüe

De acuerdo al parte oficial, el conductor, un hombre de 31 años, perdió el dominio del rodado, salió de la calzada y volcó. Tras ser asistido, se le practicó el dosaje de alcohol en sangre, el cual arrojó resultado negativo. El hombre fue diagnosticado con politraumatismos por accidente vial.

En el vehículo viajaban además dos mujeres y dos menores de edad. Una mujer mayor fue atendida en el Hospital Regional Malargüe, donde se le diagnosticó “politraumatismo dorsal” y quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Otra acompañante, de 30 años, sufrió “politraumatismo moderado con fractura en región dorsal, apófisis espinosa parietal estable”.

En cuanto a los menores, un niño de ocho años presentó “traumatismo en brazo izquierdo”. El cuadro más delicado corresponde a un pequeño de un año, quien sufrió “fractura de órbita derecha con comunicación seno paranasal, politraumatismos con heridas cortantes faciales múltiples y hemorragia cerebral intraparenquimatosa”. Tras ser estabilizado, fue derivado al Hospital Teodoro Schestakow de San Rafael.

En el lugar trabajó personal del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC), efectivos del Destacamento Agua Escondida y la Policía de Mendoza. Interviene en la causa el fiscal Nicolás Muñoz.

Temas
Seguí leyendo

In fraganti en Malargüe: dos detenidos por sustraer cableado telefónico

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

Pantallas en pausa: una docente del sur de Mendoza impulsa los juegos al aire libre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 10 de febrero de 2026

Ante recientes inundaciones y crecidas advierten en Malargüe sobre la emergencia aluvional

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 9 de febrero de 2026

La Liga Malargüina pone primera: el Torneo Apertura arranca el 22 de febrero

Mujeres moteras cruzan fronteras y empoderan desde Mendoza al mundo

LO QUE SE LEE AHORA
Ruta Nacional 145, Paso Pehuenche.
ALTA MONTAÑA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 12 de febrero de 2026

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 11 de febrero: números ganadores del sorteo 3347
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 11 de febrero: números ganadores del sorteo 3347

Abren concursos para trabajar en el Registro Civil: qué áreas buscan cubrir
Serán 20 vacantes

Abren concursos para trabajar en el Registro Civil de Mendoza: qué áreas buscan cubrir

Temblor de mediana intensidad se sintió durante varios minutos en Mendoza.
¿Los sentiste?

Fuerte temblor se sintió en Mendoza: ¿Dónde fue el epicentro?

Conocé a todos los artistas que tocarán durante la Fiesta de la Vendimia 2026.
¿Cuánto valdrán las entradas?

Fiesta de la Vendimia 2026: Luciano Pereyra, el Chaqueño y Abel Pintos cantarán en el Frank Romero Day

Vendimia 2026: este jueves salen a la venta las entradas. 
en detalle: precios y artistas

Hoy salen a la venta las entradas para la Fiesta de la Vendimia para mendocinos: cómo tenés que hacer