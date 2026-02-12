12 de febrero de 2026
{}
¿Los sentiste?

Fuerte temblor se sintió en Mendoza: ¿Dónde fue el epicentro?

Tembló este jueves y, en la provincia de Mendoza, varios vecinos lo sintieron. Se espera confirmación oficial estimada de la magnitud y el epicentro.

Temblor de mediana intensidad se sintió durante varios minutos en Mendoza.
Temblor de "mediana intensidad" se sintió durante varios minutos en Mendoza.
Por Celeste Funes

El sismo se produjo a las 10.34 y duró algunos minutos. Residentes del Gran Mendoza y otros departamentos percibieron el movimiento. Tanto el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) como el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informaron que la magnitud fue de 6.1.

Autoridades chilenas del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) señalaron que el movimiento telúrico se percibió entre las regiones de Atacama y O’Higgins. Por el momento, descartan la amenaza de tsunami en la costa pacífica, pero evalúan la posible afectación a personas y daños a infraestructura o servicios básicos.

El instituto del país vecino precisó que el epicentro fue 14.8 km al Sureste de Parque Fray Jorge.

Plan de acción para organizar la familia en caso de sismo

Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plazas o parques cercanos) y también definir un punto seguro dentro de la vivienda para refugiarse.

image
El reporte del INPRES sobre el temblor de "mediana intensidad" que tuvo una profundidad de 29km.&nbsp;

El reporte del INPRES sobre el temblor de "mediana intensidad" que tuvo una profundidad de 29km.

Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a personas lesionadas; planificar quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener un matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y definir cómo poner fuera de peligro a niños, personas mayores y personas con discapacidad.

Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles específicos y preparar un kit de emergencias.

Armar la mochila antisísmica

El Plan de Acción Familiar incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia, una forma de identificar qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.

La mochila debe tener:

  • Recipiente con agua potable.
  • Alimentos no perecederos, como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate.
  • Lista con teléfonos importantes de familiares, bomberos, hospital y 911.
  • Listado con los datos de los integrantes de la familia (DNI, grupo sanguíneo, obra social y medicamentos que toman).
  • Nombres y teléfonos de familiares cercanos.
  • Botiquín de primeros auxilios, con medicamentos vitales.
  • Radio a pilas.
  • Linterna y pilas de repuesto.
  • Silbato y guantes.
  • Documentos personales y copias.
  • Muda de ropa y manta de abrigo.
  • Kit de aseo personal.
  • Herramientas básicas y alambre.
