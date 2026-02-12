Fuerte temblor se sintió en Mendoza: ¿Dónde fue el epicentro?

El sismo se produjo a las 10.34 y duró algunos minutos. Residentes del Gran Mendoza y otros departamentos percibieron el movimiento. Tanto el Instituto Nacional de Prevención Sísmica ( INPRES ) como el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informaron que la magnitud fue de 6.1 .

Autoridades chilenas del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) señalaron que el movimiento telúrico se percibió entre las regiones de Atacama y O’Higgins. Por el momento, descartan la amenaza de tsunami en la costa pacífica, pero evalúan la posible afectación a personas y daños a infraestructura o servicios básicos.

El instituto del país vecino precisó que el epicentro fue 14.8 km al Sureste de Parque Fray Jorge.

Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plazas o parques cercanos) y también definir un punto seguro dentro de la vivienda para refugiarse.

image El reporte del INPRES sobre el temblor de "mediana intensidad" que tuvo una profundidad de 29km. Fuente: INPRES.

Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a personas lesionadas; planificar quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener un matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y definir cómo poner fuera de peligro a niños, personas mayores y personas con discapacidad.

Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles específicos y preparar un kit de emergencias.

Armar la mochila antisísmica

El Plan de Acción Familiar incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia, una forma de identificar qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.

La mochila debe tener: