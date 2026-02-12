Conocé la historia de la Virgen de la Carrodilla: por qué es la patrona de los viñedos en Mendoza

Como cada año, miles de fieles en la provincia de Mendoza rinden homenaje a la Virgen de la Carrodilla , considerada protectora de los viñedos y figura clave en todas las vendimias, acompañando tanto el proceso como sus resultados de cada vendimia. Te contamos su historia, significado y el cronograma de celebraciones .

Tan importante es, que su homenaje es uno de los cuadros centrales y de realización obligada en la Fiesta de la Vendimia . Año a año, cuando la Virgen de la Carrodilla baja de los cerros hasta el escenario del Teatro Griego Frank Romero Day, el público se pone de pie, canta el himno en su honor, se emociona y aplaud. Es, sin duda, uno de los momentos más fuertes del acto.

Sitio Andino dialogó con el padre Germán Lledó , párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Carrodilla, quien explicó el significado actual de la Virgen de la Carrodilla para Mendoza y repasó su historia :

“La Virgen de la Carrodilla está íntimamente unida a la historia del pueblo mendocino y a la conformación de su identidad".

Desde el 1800, al llegar desde España (donde era invocada como protectora de las tormentas), traída a Mendoza por Antonio Solanilla, encontró aquí un pueblo en el que el trabajo y el cultivo de la tierra forman parte de su esencia. Así, pasó a ser reconocida como quien protege el trabajo, los sueños y la dignidad del pueblo trabajador. Se dio entonces una fusión profunda e íntima y, desde su llegada, la Virgen fue asumida en Mendoza como patrona de los viñedos”.

"La Virgen de la Carrodilla forma parte de la identidad cultural del ser mendocino. Para mí, una expresión muy concreta de eso es lo que sucede durante los días de la Bendición de los Frutos, la Vía Blanca, el Acto Central de la Vendimia y también en la elección de las reinas de cada distrito y departamento, donde la Virgen se hace presente. Todos, creyentes y no creyentes, encuentran en ella esa presencia maternal de protección. Es la Virgen que nos recuerda a Dios, que nos colma de bienes y dones, y que protege esos bienes, los dones y a las personas, para que puedan ser felices a través de su trabajo", expresó.

Por último, concluyó: “Otro elemento muy importante es festejar, celebrar, hacer fiesta de aquello que al ser humano le hace bien. Eso me parece fundamental para destacar la presencia de la Virgen en la Fiesta de la Vendimia. Así como en el Evangelio aparece en las bodas de Caná, donde la Virgen y Jesús, junto a los apóstoles, son invitados, ella tiene la delicadeza de advertir lo que falta para que la celebración no se pierda y le dice a su Hijo que no tienen vino. La vemos atenta a lo necesario para que haya fiesta. De la misma manera, hoy se da esa misma realidad: la presencia de la Virgen nos ayuda a celebrar todo aquello que al ser humano le hace bien, en este caso, el trabajo y el fruto que nos dan identidad a los mendocinos”.

virgen de la carrodilla La Virgen es fundamental para los mendocinos y su historia porque es la protectora de los viñedos.

La historia de la Virgen de la Carrodilla

El origen de la tradición se remonta al siglo XVII, cuando Antonio Solanilla, un inmigrante aragonés, oriundo de un pueblito llamado Estadilla, ubicado a los pies de la sierra de la Carrodilla, llegó a nuestra provincia. Mucho antes, en el mismo poblado, la Virgen María con el niño Jesús en brazos hizo su aparición a dos leñadores que se encontraban trabajando, según cuenta la tradición oral. La Virgen mostraba un ramo de uva en su mano izquierda, que representaba la abundancia. Después de la aparición, los mineros hallaron una veta de metal que les permitió salir de la pobreza.

De esta manera, la fe creció entre los habitantes de Estadilla y declararon a esta advocación como patrona de la Carrodilla, protectora de las tormentas. El nombre de Carrodilla deriva de carrocilla o carro, en referencia a esta tradición.

Cuando Antonio se trasladó a Mendoza, llevaba consigo una imagen de la Virgen e hizo construir una capilla junto a la casona donde vivía, en el límite de Luján de Cuyo. Siendo la provincia tierra del vino, la virgencita con su racimo de uva en la mano se hizo popular enseguida. Actualmente, la iglesia que aloja a la Virgen se encuentra en Luján de Cuyo.

El 13 de febrero de 1938, se produjo la coronación de la Virgen en una solemne ceremonia y en ese día se conmemora el día de la Patrona de los Viñedos.

La Bendición de los Frutos, el acto litúrgico que abre paso al calendario vendimial, es el que venera a nuestra Patrona de los Viñedos. En esta ceremonia se agradecen las cosechas del año y se bendicen, para proteger de la piedra, el granizo y las plagas a los próximos cultivos.

Cada año, en la Fiesta de la Vendimia, también se le atribuye una mención especial, desde 1963 hasta la actualidad.

Jorge Sosa explica: "Virgen de la Carrodilla es una bella canción que, generalmente, atribuimos a don Hilario Cuadros. Es de él pero tuvo un socio: don Pedro Herrera, de quien muy pocos se acuerdan. La canción la hicieron entre los dos, letra y música. Son esas sociedades temporales que se forman entre creativos y quedó esta canción que es una de las que más identifica a los cuyanos y su fe. Cuando se canta en cualquier escenario, todos la cantan porque dejó de ser de Hilario y Pedro para ser de todos".

Cronograma de celebraciones de la Virgen de la Carrodilla