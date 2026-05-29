Investigan la muerte de cinco águilas moras en Rivadavia: creen que fueron atacadas con armas de fuego.

La Dirección de Biodiversidad y Ecoparque de la provincia de Mendoza inició una investigación y presentó una denuncia penal tras el hallazgo de cinco ejemplares muertos de águila mora en la zona de La Reducción, Rivadavia . Además, otro ejemplar de estas aves fue encontrado herido y permanece bajo atención veterinaria especializada.

El operativo comenzó luego de que un vecino alertara sobre la presencia de un ave rapaz lesionada. Tras la denuncia, efectivos de la Policía Rural y del Departamento de Fauna acudieron al lugar para rescatar al animal y realizar una inspección en el área.

Durante el procedimiento, los agentes hallaron otros cuatro ejemplares muertos a la vera de la ruta. Posteriormente, una nueva comunicación permitió encontrar una quinta águila sin vida en el mismo sector, según confirmó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

Las aves fueron trasladadas al Ecoparque Mendoza , donde veterinarios realizaron necropsias y estudios clínicos. Los resultados preliminares determinaron que al menos dos de las águilas presentaban lesiones compatibles con impactos de arma de fuego .

La hipótesis de caza ilegal de fauna silvestre

Los especialistas detectaron fracturas óseas y perdigones alojados en distintas partes del cuerpo de las aves. Otro ejemplar presentaba traumatismos severos y uno de los cadáveres no pudo ser analizado correctamente debido a su avanzado estado de descomposición.

caza, captura, comercio y tenencia ilegal de fauna silvestre AGUILA MORA B El águila mora que sobrevivió permanece bajo tratamiento veterinario. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El águila mora que sobrevivió permanece bajo tratamiento veterinario y atraviesa una etapa de estabilización clínica. Los profesionales también realizan una terapia para reducir los niveles de plomo generados por los proyectiles encontrados en su organismo.

El águila mora, una especie protegida en Mendoza

A partir de las pruebas recolectadas, la principal hipótesis apunta a un caso de caza ilegal de fauna silvestre. Por este motivo, las actuaciones serán elevadas al Ministerio Público Fiscal para avanzar en la investigación e identificar a los responsables.

El águila mora es una especie protegida y clave para el equilibrio ambiental en Mendoza, ya que controla poblaciones de roedores e insectos. Sin embargo, enfrenta amenazas como la caza furtiva, el tráfico ilegal de fauna y el mascotismo, por lo que la Policía Rural reforzará los controles y patrullajes en toda la provincia.

Las denuncias pueden realizarse a través de los siguientes canales: