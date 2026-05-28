Imputaron a un hombre por el abandono y muerte de su padre en Godoy Cruz

La Justicia mendocina imputó a un hombre de 41 años acusado de haber dejado en estado de abandono a su padre de 72 años , quien fue hallado con un grave cuadro de desnutrición y falleció horas después en una clínica de Godoy Cruz. El imputado ya se encuentra alojado a la cárcel .

Según informaron fuentes judiciales, el fiscal Juan Carlos Alessandra imputó el 24 de mayo a Sergio Gustavo Morán por el delito de abandono de persona agravado por haber ocasionado un grave daño en la salud y por ser cometido contra el progenitor .

El hecho salió a la luz el 10 de mayo de 2025 , cuando personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió a una vivienda ubicada sobre calle Javier Morales, en Godoy Cruz .

Al ingresar al domicilio, los profesionales encontraron a Francisco Carlos Morán en un evidente estado de abandono y desnutrición severa. De acuerdo con las fuentes, el hombre repetía desesperadamente la frase: "Tengo hambre". Los investigadores señalaron que el imputado convivía con su padre y estaba a cargo de su cuidado.

Clínica Santa Clara. Debido al delicado estado de salud de la víctima, fue trasladada de urgencia a la Clínica Santa Clara.

Durante el procedimiento, el personal constató además que en la vivienda había escasa cantidad de alimentos y severas condiciones de falta de higiene. Debido al delicado estado de salud de la víctima, fue trasladada de urgencia a la Clínica Santa Clara, donde los médicos determinaron que presentaba múltiples hematomas en el rostro y distintas partes del cuerpo.

Asimismo, los profesionales detectaron que padecía neumonía. A raíz de la gravedad del cuadro clínico, el hombre falleció luego de permanecer internado durante 24 horas.

Cómo fue detenido el imputado

Tras el avance de la investigación encabezada por la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, Contra los Animales y Delitos No Especializados, la Justicia ordenó la captura del sospechoso.

Finalmente, Sergio Gustavo Morán fue detenido el 24 de mayo gracias al Sistema de Reconocimiento Facial implementado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.