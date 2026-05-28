28 de mayo de 2026
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Accidente vial

Un muerto tras un accidente vial en Ruta 7 de Santa Rosa

Un hombre falleció tras un accidente vial ocurrido esta mañana en Ruta 7 a la altura de Santa Rosa. Científica trabaja en el lugar.

Así quedó la camioneta Toyota Amarok tras el accidente vial.&nbsp;

Así quedó la camioneta Toyota Amarok tras el accidente vial. 

 Por Pablo Segura

Un hombre falleció tras un accidente vial ocurrido en la mañana de este jueves en Ruta 7, a la altura de Santa Rosa y de acuerdo a las primeras pericias, se cree que la víctima fue embestida cuando intentó cruzar la ruta.

El siniestro ocurrió en Ruta 7 a la altura de calle Guiñazú, en Las Catitas, Santa Rosa, donde ahora trabajan peritos de Científica y Policía Vial para determinar cómo ocurrió el siniestro.

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La víctima, no identificada aún, fue embestida por una camioneta Toyota Amarok, cuyo conductor quedó a disposición de la policía para las pericias de rigor.

Trágico accidente vial en Ruta 7 de Santa Rosa

Según fuentes policiales, el accidente vial fue reportado mediante un llamado al 911, donde una persona informó sobre un hombre accidentado en Ruta 7 de Santa Rosa.

Al arribar al lugar, personal policial constató la presencia del vehículo involucrado y de un hombre sin vida sobre la carpeta asfáltica.

Se aguardan las pericias y actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

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