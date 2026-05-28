Un muerto tras un accidente vial en Ruta 7 de Santa Rosa

Un hombre falleció tras un accidente vial ocurrido en la mañana de este jueves en Ruta 7, a la altura de Santa Rosa y de acuerdo a las primeras pericias, se cree que la víctima fue embestida cuando intentó cruzar la ruta.

El siniestro ocurrió en Ruta 7 a la altura de calle Guiñazú, en Las Catitas, Santa Rosa, donde ahora trabajan peritos de Científica y Policía Vial para determinar cómo ocurrió el siniestro.

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La víctima, no identificada aún, fue embestida por una camioneta Toyota Amarok , cuyo conductor quedó a disposición de la policía para las pericias de rigor.

Según fuentes policiales, el accidente vial fue reportado mediante un llamado al 911, donde una persona informó sobre un hombre accidentado en Ruta 7 de Santa Rosa.

Al arribar al lugar, personal policial constató la presencia del vehículo involucrado y de un hombre sin vida sobre la carpeta asfáltica.

Se aguardan las pericias y actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del hecho.