24 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Maipú

Perdió el control de su auto en Maipú y volcó: qué reveló el test de alcoholemia

El hecho se registró cerca del puente Medina, en Maipú, y movilizó a Policía Vial y Accidentología. Pese al impacto, el hombre no sufrió heridas visibles.

Así quedó el auto del hombre que se accidentó en Maipú.

Así quedó el auto del hombre que se accidentó en Maipú.

Foto: Gentileza Ministerio de Seguridad Mendoza.
 Por Celeste Funes

Un conductor protagonizó un fuerte vuelco este domingo por la mañana sobre el Acceso Este, en Maipú, luego de perder el control de su vehículo. Tras el accidente, personal policial le realizó un test de alcoholemia que dio resultado positivo y confirmó que manejaba con alcohol en sangre.

A pesar de la violencia del siniestro, el hombre identificado como D. M. B., con domicilio en San Martín, no presentó lesiones visibles.

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El hecho ocurrió cerca de las 08:54, a la altura de Acceso Este y Medina, cuando un Volkswagen Gol circulaba de Oeste a Este. De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el conductor perdió el dominio del vehículo unos 300 metros antes del puente Medina y terminó volcando sobre el costado Sur de la calzada.

Tras el siniestro, personal policial le realizó el correspondiente dosaje de alcohol, el cual arrojó un resultado de 0,97 gramos de alcohol por litro de sangre.

Pese al impacto y al estado en que quedó el rodado, desde el lugar informaron que el conductor presentaba sin lesiones visibles y decidió rechazar la atención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

En el operativo trabajó personal de Policía Vial, efectivos de Accidentología de Maipú y móviles policiales de la jurisdicción, quienes realizaron tareas de prevención y peritajes para determinar las causas del vuelco.

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