6 de julio de 2026
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Sitio Andino
Maipú

Maipú: una pelea entre hermanos terminó con una brutal agresión

Una pelea entre hermanos en una casa de Maipú derivó en una brutal agresión y ahora un joven de 21 años lucha por su vida en el hospital Central.

Una pelea familiar en Maipú terminó con un joven apuñalado por su propio hermano.

Una pelea familiar en Maipú terminó con un joven apuñalado por su propio hermano.

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Un violento enfrentamiento entre hermanos conmocionó este domingo a Maipú, cuando la discusión derivó en una violenta agresión hacia uno de estos jovenes, de 21 años, quien fue atacado con un cuchillo, sufriendo heridas en el rostro y el cuello.

La víctima logró escapar de la vivienda y llegó por sus propios medios hasta un comercio cercano para pedir ayuda. Luego fue asistida y trasladada consciente al hospital Central, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas.

Horas después del ataque, efectivos policiales localizaron y detuvieron al presunto agresor, un hombre de 24 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del caso.

Una discusión familiar terminó con un joven apuñalado en Maipú

El hecho ocurrió alrededor de las 20 en una vivienda ubicada en el barrio 25 de Mayo, en Maipú, jurisdicción de la Comisaría 49°. De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, una discusión entre dos hermanos fue escalando en violencia hasta que uno de ellos tomó un cuchillo y atacó al otro.

Como consecuencia de la agresión, el joven de 21 años sufrió heridas cortantes en el rostro y el cuello. A pesar de las lesiones, consiguió salir del domicilio y caminar hasta un comercio de la zona, donde solicitó ayuda a los presentes.

Tras el llamado al 911, personal policial y profesionales de emergencias asistieron a la víctima, quien fue trasladada consciente al hospital Central para recibir atención médica. Hasta el momento no trascendió un parte oficial sobre su evolución, aunque las primeras informaciones indican que ingresó estable.

Mientras tanto, efectivos que realizaban patrullajes preventivos por la zona lograron ubicar al presunto autor de la agresión. El sospechoso, de 24 años y hermano de la víctima, fue detenido pocos minutos después del ataque y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.

En la escena del hecho trabajó personal de Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para secuestrar el arma utilizada y relevar pruebas que permitan reconstruir con precisión cómo se produjo la agresión.

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