Escapó de un control vial en Maipú y lo atraparon: cuánto dio el control de alcoholemia

El camionero fue atrapado en el cruce de las Rutas 50 y 33, en Maipú.

Un camionero fue detenido en Maipú luego de intentar evitar un control vehicular y ser interceptado por efectivos policiales, en tanto que al momento de realizarle un control de alcoholemia , el conductor arrojó un resultado positivo de 2,64 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy superior a los límites permitidos.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la zona de Ruta 50 y Ruta 33, en Maipú, cuando personal policial realizaba un operativo de control vial.

Según informaron fuentes oficiales, los efectivos observaron un camión Volkswagen 18310 de color blanco que circulaba por el lugar y que, al advertir la presencia del puesto, no se detuvo.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron un seguimiento y lograron detener el rodado para identificar al conductor. Se trataba de Sergio Raúl Sosa Coria, de 31 años, con domicilio en Junín.

Durante el procedimiento, los efectivos le practicaron el correspondiente control de alcoholemia, que dio como resultado positivo con 2,64 G/L de alcohol en sangre. Debido a la infracción cometida y a la maniobra de evasión del control, se procedió a la detención del hombre.

El camionero fue trasladado a la Subcomisaría Lara de Maipú, donde quedó a disposición de la Justicia Contravencional. La causa quedó encuadrada bajo el artículo 67 bis de la Ley 9099, que contempla sanciones para conductores que representen un riesgo para la seguridad vial.