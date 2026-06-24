24 de junio de 2026
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Robo

Condenaron a un hombre por un robo en una finca de Maipú pero quedó en libertad

Sebastián Arias Andrada fue detenido minutos después de participar en un robo junto a otros dos hombres que escaparon. Recibió una pena de tres años pero no irá a la cárcel.

No irá a prisión debido a que la pena impuesta fue de cumplimiento condicional.

No irá a prisión debido a que la pena impuesta fue de cumplimiento condicional.

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

La Justicia de Mendoza condenó a Sebastián Arias Andrada, uno de los tres hombres que protagonizaron un robo en una finca de Maipú, aunque recuperó la libertad de manera inmediata tras recibir una pena de tres años de prisión en suspenso en el marco de un proceso de flagrancia.

La sentencia fue dictada este miércoles durante una audiencia realizada en el Polo Judicial. La jueza Pietrasanta Digregorio, con la participación de la fiscal Florencia Díaz Peralta, resolvió condenar al acusado por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, contemplado en el artículo 167 del Código Penal.

Robo en una finca de Maipú

El hecho ocurrió el 13 de junio, alrededor de las 21.30, en una finca ubicada sobre calle Juan B. Justo, en Maipú. De acuerdo con la investigación, Arias Andrada actuó junto a otros dos sujetos que lograron escapar y aún no han sido detenidos.

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Tras concretar el robo, los tres sospechosos intentaron darse a la fuga.

Tras concretar el robo, los tres sospechosos intentaron darse a la fuga.

Para ingresar al predio, los delincuentes cortaron los alambres perimetrales y sustrajeron diversos elementos de valor. Entre los objetos robados se encontraban un pallet de madera de tamaño estándar compuesto por aproximadamente diez palos de algarrobo, una puerta de madera barnizada sin cerradura y una montura de caballo tipo lomillo confeccionada en cuero, además de dos cinchas de piolas blancas.

Tras concretar el robo, los tres sospechosos intentaron darse a la fuga. Sin embargo, apenas quince minutos después del hecho, Sebastián Arias Andrada fue aprehendido en las inmediaciones del lugar, mientras que sus acompañantes lograron escapar. A partir de las pruebas reunidas, la causa avanzó bajo el sistema de flagrancia, lo que permitió una rápida resolución judicial.

Las condiciones que deberá cumplir

Si bien fue condenado, Arias Andrada no irá a prisión debido a que la pena impuesta fue de cumplimiento condicional. Como parte de la sentencia, deberá respetar una serie de reglas de conducta durante cuatro años.

Entre las medidas impuestas por la Justicia se encuentran la obligación de no cometer nuevos delitos, así como la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, entre otras restricciones establecidas por el tribunal.

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