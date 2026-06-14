14 de junio de 2026
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Sitio Andino
Robo

Como en el robo del siglo: excavaban un boquete para entrar a un banco y quedaron detenidos

Los sospechosos eran investigados desde hacía casi 20 días por las fuerzas de seguridad. Los investigadores intentan determinar el alcance del plan delictivo.

Una banda cavaba un boquete para llegar a la bóveda y fue descubierta antes de perpetrar el robo.

Una banda cavaba un boquete para llegar a la bóveda y fue descubierta antes de perpetrar el robo.

Por Sitio Andino Policiales

Un operativo de la Policía Bonaerense permitió desbaratar un presunto plan para robar una sucursal del Banco Provincia en Baradero. La investigación culminó con la detención de 12 sospechosos, quienes habrían intentado ingresar al edificio mediante un boquete excavado de manera clandestina.

Como resultado, fueron aprehendidas 12 personas mayores de edad, entre ellas once hombres y una mujer, uno de los cuales es de nacionalidad uruguaya. Según trascendió, los sospechosos pretendían concretar un golpe similar al recordado robo al Banco Río de Acassuso ocurrido en 2006, uno de los asaltos más resonantes de la historia criminal argentina.

Frustran el robo de un banco: cómo fueron descubiertos

La investigación reveló que el grupo era seguido de cerca por las autoridades desde hacía aproximadamente 20 días. Durante ese período, los investigadores reunieron información que indicaba que la organización analizaba dos posibles objetivos: la sucursal del Banco Provincia ubicada sobre calle Laprida, en Baradero, y otra sede de la misma entidad en Morón.

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El frente de la sucursal de Banco Provincia que fue blanco del intento de robo en Baradero.

El frente de la sucursal de Banco Provincia que fue blanco del intento de robo en Baradero.

En las últimas horas, efectivos bonaerenses llevaron adelante un operativo comandado por la Superintendencia de Investigación de Delitos Complejos junto con efectivos del Grupo Halcón.

Hasta las primeras horas de la mañana, los investigadores aún no habían inspeccionado completamente el interior del boquete, por lo que se desconocía la profundidad alcanzada por la excavación. No obstante, varios de los detenidos presentaban barro en sus prendas, un elemento que reforzaría la hipótesis de que participaron activamente en los trabajos subterráneos.

Intento de robo boquetero en Baradero: qué encontró la policía durante el operativo

Durante los allanamientos y procedimientos realizados en el marco de la causa, la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado secuestró una importante cantidad de elementos presuntamente utilizados para llevar adelante el plan delictivo.

Entre los objetos incautados se encuentran palas, amoladoras, discos de repuesto, mazas, alicates, bolsas para retirar escombros, dos pistolas y cuatro teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes

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Además, los efectivos secuestraron dos vehículos utilizados por los sospechosos: una camioneta Iveco Daily blanca y una Volkswagen. De acuerdo con la información obtenida durante la investigación, la patente de la Iveco está vinculada a un hombre radicado en la Ciudad de Buenos Aires dedicado al rubro inmobiliario.

Los operativos continuaban avanzando durante la jornada con el objetivo de determinar el alcance de la organización, establecer si existían más involucrados y reconstruir con precisión cómo pensaban concretar el millonario robo al banco. Mientras, la causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez.

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