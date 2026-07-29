29 de julio de 2026
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Las Heras

Las Heras: robo y daños en un hogar de niños

Efectivos de la Policía de Mendoza capturaron a un hombre tras un robo con daños en un hogar de niños de Las Heras.

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles.&nbsp;

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles. 

 Por Pablo Segura

Un hombre fue detenido por efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje de Las Heras luego de ser sorprendido cuando escapaba tras cometer un robo y provocar daños en un hogar de apoyo para niños de bajos recursos. La rápida intervención policial permitió capturarlo a pocos metros del lugar, por lo que será sometido al procedimiento de flagrancia.

El hecho ocurrió en calle Entre Ríos al 95 de Las Heras, donde una vecina alertó al 911 sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa. Casi en simultáneo, se activó la alarma del establecimiento dedicado a asistir a menores en situación de vulnerabilidad, lo que motivó el inmediato desplazamiento de un móvil policial.

Gracias a la descripción aportada por la denunciante, los efectivos de la UEP Las Heras, dependiente de la Policía de Mendoza, localizaron al sospechoso cuando intentaba huir por calle Entre Ríos hacia el este. Tras una breve persecución, lograron reducirlo a unos 50 metros del inmueble afectado, pese a la fuerte resistencia que opuso durante la detención.

Robo y daños en un hogar de niños en Las Heras: los detalles

Según la información oficial, el sospechoso fue aprehendido en la vía pública luego de que los uniformados utilizaran la fuerza mínima indispensable para controlar su resistencia. Posteriormente fue trasladado en el microcalabozo del móvil policial y quedó a disposición de la Oficina Fiscal N° 2.

Las primeras actuaciones indican que el detenido habría ingresado al hogar de apoyo y ocasionado diversos daños materiales durante el robo, aunque el alcance de los destrozos será determinado mediante las pericias correspondientes.

Por disposición de la Oficina Fiscal, personal de Policía Científica trabajó en el establecimiento para relevar evidencias y documentar los daños ocasionados en el inmueble.

Al haber sido detenido en plena fuga y con elementos que lo vincularían directamente al hecho, la causa será tramitada bajo el procedimiento de flagrancia, un mecanismo de la Justicia provincial que permite acelerar el proceso judicial.

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