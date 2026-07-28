Accidente fatal en Maipú: cómo sigue la causa contra el abogado Jerónimo Allende

La causa por el fatal accidente vial protagonizado por el abogado penalista mendocino Jerónimo Allende (38) en Maipú , continúa en plena etapa investigativa. Allende está imputado por el delito de homicidio culposo agravado , luego de atropellar y provocar la muerte de un hombre de 74 años durante la madrugada del pasado viernes.

La imputación también contempla los agravantes de haberse dado a la fuga y conducir bajo los efectos del alcohol . Mientras la Fiscalía avanza con distintas medidas de prueba para esclarecer las circunstancias del hecho, la defensa sostuvo que aún restan pericias e informes para el desarrollo del expediente.

En diálogo con Sitio Andino, el abogado defensor Federico Ábalos explicó que la causa permanece en una etapa de producción de pruebas y que tanto la defensa como la Fiscalía solicitaron nuevas medidas. "Hemos pedido informes y también lo hizo la Fiscalía de oficio", señaló el letrado.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Giselle Liliana Llana , quien ordenó distintas diligencias para avanzar en el esclarecimiento del siniestro vial y determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El fatal accidente ocurrió durante la madrugada del viernes en Maipú.

Tras la audiencia correspondiente, la defensa solicitó el recupero de la libertad del imputado. El planteo fue aceptado bajo determinadas condiciones, por lo que Allende recuperó la libertad luego de abonar una fianza de 7 millones de pesos.

Además, deberá cumplir con una serie de reglas de conducta, entre ellas fijar un domicilio, no cometer nuevos delitos y permanecer a disposición de la Justicia durante el avance de la investigación.

La defensa busca asistir económicamente a la familia de la víctima

Ábalos también confirmó que ya iniciaron gestiones con la compañía de seguros de Jerónimo para acelerar el trámite de la cobertura y brindar una respuesta económica a la familia del hombre fallecido, aunque tienen en claro que esto no repara la pérdida de la víctima.

"Estamos tratando, por una disposición de Jerónimo, que se agilice lo más que se pueda el tema del seguro para que podamos dar una respuesta y podamos acercarnos de una buena vez a la familia", expresó. No obstante, aclaró que todavía no hubo un contacto directo con los familiares de la víctima, ya que consideran que hacerlo sin una propuesta concreta podría resultar contraproducente.

Entendemos que llamar para decir 'bueno, cuenten con nosotros' y no hay algo concreto en esta situación difícil para ellos, hasta puede ser mal interpretado Entendemos que llamar para decir 'bueno, cuenten con nosotros' y no hay algo concreto en esta situación difícil para ellos, hasta puede ser mal interpretado

Por último, el defensor se refirió al momento personal que atraviesa Allende tras el hecho. "Jerónimo está muy acompañado por su familia y está poniéndole todo lo que tenga que poner para salir adelante. Es un momento difícil", concluyó Ábalos.

Allende recuperó la libertad luego de abonar una fianza de 7 millones de pesos.

Los detalles del accidente vial, la fuga y el recupero de la libertad

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes en la intersección de Ozamis Sur y la ruta provincial 60, en la zona de Lunlunta, departamento de Maipú. De acuerdo con la investigación, Allende conducía un Toyota Corolla blanco cuando embistió a Ernesto Flores, un jubilado de 74 años que falleció como consecuencia del impacto.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el abogado no detuvo la marcha tras el accidente. En cambio, se dirigió hasta la vivienda de su padre, donde dejó el vehículo, y regresó al lugar casi dos horas después acompañado por su hermano en otro automóvil. Para entonces, el operativo policial ya se encontraba desplegado en la escena.

Al regresar al lugar del hecho, personal de Tránsito Municipal le realizó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre. Fuentes de la causa indicaron que el abogado había consumido fernet antes de ponerse al volante.

Tras la imputación por el delito de homicidio agravado, el fiscal que tomó el caso en primera instancia Tomás Guevara, hizo lugar al pedido de recuperación de la libertad presentado por el abogado defensor Federico Ábalos. Como condición para continuar el proceso en libertad, Allende debió abonar una fianza de $7.000.000.

De referente en derecho animal a imputado en una causa penal

Hasta este fin de semana, Jerónimo Allende era una figura conocida en Mendoza por su trabajo en defensa de los animales. Antes de ejercer la abogacía, intentó desarrollar una carrera como futbolista. Realizó las divisiones inferiores en Godoy Cruz, pasó por Defensa y Justicia y luego continuó en clubes mendocinos. Sin embargo, diversas lesiones en ambas rodillas frustraron ese proyecto y lo llevaron a estudiar Derecho.

Con el paso de los años se especializó en derecho animal y fundó la Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA), organización desde la que impulsó rescates de caballos víctimas de maltrato, abandono y faena clandestina.

Su trabajo tuvo repercusión en la Justicia mendocina, donde promovió causas que derivaron en resoluciones consideradas inéditas para la provincia, como el reconocimiento de equinos rescatados como seres sintientes y sujetos de derecho, además de impulsar una de las primeras condenas de cumplimiento efectivo por maltrato animal.

Ahora, su nombre quedó vinculado a una investigación penal por un siniestro vial con consecuencias fatales que continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.