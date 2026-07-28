28 de julio de 2026
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Sitio Andino
Operativo

Operativos policiales terminaron con aprehensiones y secuestros en distintos puntos del Gran Mendoza

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Unidad de Acción Preventiva en Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras. Los detalles de los operativos.

Desde la fuerza destacaron que estos procedimientos forman parte de los operativos de prevención

Desde la fuerza destacaron que estos procedimientos forman parte de los operativos de prevención

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

La Policía de Mendoza llevó adelante una serie de operativos de patrullaje preventivo en distintos puntos del Gran Mendoza, que culminaron con aprehensiones y el secuestro de elementos de interés para diferentes investigaciones judiciales. Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) en los departamentos de Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en la intersección de Moreno y Álvarez, en Guaymallén, donde efectivos policiales realizaron un control preventivo sobre un grupo de personas. Durante la requisa de seguridad, los uniformados encontraron entre las pertenencias de uno de los individuos un frasco de vidrio que contenía una sustancia vegetal de color verde amarronado, por lo que el hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

Detectaron una motocicleta con numeración adulterada en Godoy Cruz

En otro operativo, desarrollado sobre calle Puerto Año Nuevo, en el barrio La Gloria de Godoy Cruz, efectivos policiales detectaron a dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta.

Efectivos de la Policía detectaron a dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta.

Efectivos de la Policía detectaron a dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta.

Al solicitar la documentación del rodado y verificar los números identificatorios, los efectivos constataron que los guarismos de una motocicleta Motomel presentaban adulteraciones. Ante esa situación, ambos ocupantes fueron trasladados a la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Detuvieron a un hombre por un hecho de violencia de género en Las Heras

Por otra parte, una intervención coordinada por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) permitió asistir un presunto caso de violencia de género en el barrio Corcemar, de Las Heras.

Tras la intervención policial, el hombre fue aprehendido.

Tras la intervención policial, el hombre fue aprehendido.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer, quien denunció haber sido agredida por su pareja, que permanecía dentro de la vivienda. Tras la intervención policial, el hombre fue aprehendido y los uniformados secuestraron una tijera corta lata con mango amarillo, elemento incorporado a la causa. Las actuaciones quedaron a disposición de la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras.

Desde la fuerza destacaron que estos procedimientos forman parte de los operativos de prevención que se desarrollan de manera permanente en distintos departamentos de la provincia, con el objetivo de anticipar situaciones delictivas, reforzar la seguridad y brindar una respuesta inmediata a los requerimientos de la comunidad.

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