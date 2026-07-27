Nahir Galarza pidió revisar su condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo

La solicitud busca reexaminar la sentencia que mantiene a la joven detenida desde hace más de seis años.

La nueva defensa de Nahir Galarza presentó un pedido formal ante la Sala Penal N° 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para que se revise la condena a prisión perpetua impuesta por el homicidio de Fernando Pastorizzo . La solicitud busca reexaminar la sentencia que mantiene a la joven detenida desde hace más de seis años.

La presentación fue impulsada por el abogado Eduardo Gerard , quien asumió la representación legal de Galarza a fines de 2025. El letrado tomó el caso luego de que, en julio de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso extraordinario presentado por la defensa anterior y dejara firme la condena.

El recurso fue presentado en el marco del artículo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos , norma que habilita la revisión de sentencias firmes cuando existen circunstancias excepcionales.

La estrategia de la defensa se sustenta en dos ejes principales . El primero cuestiona la utilización de una presunta prueba falsa durante el juicio, mientras que el segundo sostiene que la condena se apoyó en una interpretación jurídica que resultó grave para la acusada.

Uno de los principales planteos apunta al informe elaborado por la perito de la Policía de Entre Ríos, Gabriela Laiño, quien realizó el análisis del celular de Nahir Galarza. Ese informe, de aproximadamente 1.500 páginas, fue considerado una de las pruebas centrales para acreditar la existencia del vínculo entre Pastorizzo y Galarza, elemento que tuvo relevancia durante el proceso judicial.

La defensa solicitó que se revise la condena a prisión perpetua impuesta por el homicidio de Fernando Pastorizzo.

Como segundo argumento, la defensa sostiene que el juicio no fue abordado con perspectiva de género. En ese sentido, cuestionó la forma en que el Tribunal de Juicio determinó la existencia de una relación de pareja entre la acusada y la víctima. Según el planteo, la interpretación utilizada para aplicar el agravante no cumplió con los requisitos exigidos por la legislación penal, entre ellos la demostración de un proyecto de vida en común.

Qué deberá resolver la Justicia de Entre Ríos

Ahora será la Sala Penal N° 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos la que deberá analizar los fundamentos presentados y determinar si corresponde abrir el trámite de revisión de la sentencia dictada el 3 de julio de 2018, cuando el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú condenó por unanimidad a Nahir Galarza a prisión perpetua.

No obstante, el pedido de revisión no implica la anulación automática de la condena ni la liberación de Galarza. En esta etapa, los jueces únicamente deberán establecer si los argumentos expuestos por la defensa reúnen los requisitos legales para habilitar un nuevo análisis del expediente.

En caso de considerar que existen elementos suficientes, se abrirá la instancia de revisión. De lo contrario, la condena a prisión perpetua continuará firme y esta nueva vía de impugnación quedará definitivamente cerrada.