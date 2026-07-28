Brutal intento de homicidio en Las Heras: le dieron un tiro en la cabeza y está grave

Un hombre de 30 años permanece internado en estado crítico luego de sufrir una brutal agresión a balazos en Las Heras . La víctima recibió al menos dos disparos, uno de ellos en la cabeza, y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Central , donde permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Los investigadores sostienen como principal hipótesis que el ataque estaría vinculado a una disputa por la compra de un inmueble . El presunto autor de la balacera fue identificado por familiares de la víctima, quienes aseguraron que ambos mantenían conflictos previos por esa operación.

La causa es investigada como un presunto homicidio en grado de tentativa y la Policía trabaja para localizar al sospechoso, quien está identificado y escapó inmediatamente después de efectuar los disparos.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.07 en una vivienda de Villa San Joaquín , con ingreso por calle Colombia 2, en jurisdicción de la Subcomisaría Iriarte, en Las Heras .

Según la información policial, familiares de Brian Ezequiel Vergara Godoy, de 30 años, llamaron al 911 para denunciar que un hombre conocido como "El Enano", le habría disparado tras una discusión relacionada con la adquisición de un inmueble.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, la víctima ya había sido trasladada por sus familiares al Hospital Carrillo. Allí los médicos constataron que presentaba una herida de arma de fuego en la región frontal de la cabeza con salida por la zona occipital, además de otro impacto en una pierna.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital Central, donde permanece internado en terapia intensiva en estado sumamente delicado.

En la escena del ataque, personal de Policía Científica encontró manchas de sangre y vainas servidas, mientras que la Unidad Investigativa realizó las primeras pericias. Allegados a la víctima también declararon ante la Oficina Fiscal para aportar detalles que permitan esclarecer el violento episodio.