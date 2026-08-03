Diputado nacional sufrió un intento de robo en pleno centro de Mendoza

El diputado nacional Luis Petri (49) fue víctima de un intento de robo durante la noche del domingo en pleno centro de Mendoza , cuando delincuentes dañaron la camioneta en la que se movilizaba con la intención de sustraer pertenencias, aunque no lo lograron y escaparon sin sustraer ningún objeto de valor.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Mitre y Rivadavia, en la Ciudad de Mendoza. De acuerdo con la información conocida, los autores del intento de robo rajaron la lona que cubre la caja de la camioneta del legislador, aunque finalmente no lograron llevarse ningún objeto de valor.

Tras el episodio, la Policía inició una investigación para dar con los responsables y a través de las primeras averiguaciones, cinco personas fueron aprehendidas en averiguación del intento de robo . Fuentes policiales dijeron que, al menos dos de ellas, estarían complicadas con el caso.

Los pesquisas trabajan con las cámaras de seguridad instaladas en la zona para reconstruir los movimientos de los delincuentes e intentar identificarlos.

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Según las primeras actuaciones, los autores del hecho provocaron daños en la lona que cubría la caja de la camioneta de Luis Petri, pero escaparon sin concretar el robo.

En paralelo, los investigadores demoraron a varios sospechosos durante el operativo desplegado en el microcentro de Mendoza. Sin embargo, hasta el momento ninguno de ellos ha sido acusado formalmente por el intento de robo, por lo que la pesquisa continúa con el análisis de las imágenes y otras medidas para establecer la identidad de los responsables.