La Policía de Mendoza recuperó bienes robados en viviendas de San Carlos y Tupungato

Robos esclarecidos en el Valle de Uco por la Policía de Mendoza.

La intervención del Cuerpo de Canes de la Policía de Mendoza permitió recuperar distintos elementos robados y esclarecer dos hechos delictivos denunciados en los departamentos de San Carlos y Tupungato .

Los procedimientos se desarrollaron durante las últimas horas en diferentes puntos del Valle de Uco. En ambos casos, el trabajo de los efectivos especializados resultó clave para localizar los objetos que habían sido sustraídos de propiedades particulares.

Uno de los robos ocurrió en una vivienda ubicada en el Loteo Moreno, en San Carlos , donde delincuentes sustrajeron un televisor de 70 pulgadas . Luego de la denuncia realizada por la víctima, personal policial inició las tareas correspondientes y solicitó la intervención del Cuerpo de Canes del Valle de Uco.

A partir del operativo desplegado en la zona, los efectivos lograron localizar y recuperar el televisor denunciado como robado.

Herramientas y una montura recuperadas en Tupungato

El segundo procedimiento se concretó en Tupungato, tras un robo registrado en una propiedad ubicada sobre calle Belgrano Norte. En el inmueble funciona un taller mecánico y, según se informó, los autores del hecho se llevaron diferentes herramientas de trabajo y una montura.

Tras la denuncia, los policías realizaron un rastrillaje con la colaboración del personal de Canes y consiguieron recuperar los elementos sustraídos. De esta manera, la intervención policial permitió avanzar en el esclarecimiento de los dos robos y devolver los objetos recuperados a sus propietarios.

El trabajo de los perros rastreadores en el Valle de Uco

El Cuerpo de Canes interviene en investigaciones en las que resulta necesario seguir rastros, reconstruir recorridos o localizar elementos y personas.

En otros operativos desarrollados en el Valle de Uco, los perros policías lograron guiar a los efectivos hasta viviendas y terrenos donde posteriormente fueron encontrados objetos denunciados como robados. En uno de esos procedimientos, la perra Fila siguió un rastro desde una obra en construcción de Tupungato hasta el domicilio en el que estaban ocultas herramientas y materiales.

La delegación regional cuenta además con ejemplares entrenados como Snaiper y Fila, que ya participaron en procedimientos realizados en San Carlos y Tupungato para recuperar bienes sustraídos.