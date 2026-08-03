Cómo avanzan las obras privadas en el perilago de Potrerillos y qué servicios tendrá

El perilago del dique Potrerillos no solo es uno de los paisajes destacados de la provincia, sino que, además, se convertirá en escenario de más y mejores momentos. Las empresas privadas a cargo de las obras que sumarán servicios y recreación ya avanzan en los pasos legales y técnicos.

En septiembre del año pasado, Alfredo Cornejo realizó la presentación formal del comienzo de las obras privadas del proyecto que tiene un plazo de cuatro años para su finalización. Según información proporcionada por el gobierno provincial, "la mayoría de los proyectos ya cuenta con los anteproyectos aprobados y varios también tienen los proyectos ejecutivos habilitados".

A su vez, algunas iniciativas ya tienen la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) , pero otras están en la etapa de evaluación y audiencia pública. Solo un proyecto empezará las obras en unos 60 días.

El plan integral incluye: camping, restaurantes, asadores, baños, estacionamiento, fogoneros, food trucks, actividades acuáticas -kayak y rafting-, como también deportes de montaña, además de hospedajes sustentables. A su vez, incorporarán un servicio de turismo en helicóptero.

Una de las empresas comenzaría la construcción en unos 60 días. Foto: Cristian Lozano

Empresa por empresa: el avance de los proyectos de infraestructura

Según los datos proporcionados por el gobierno provincial, las empresas Mendotravel y Potrerillos Resort, las cuales tienen proyectos adjudicados en la costa sur, ya cuentan con el anteproyecto, el proyecto ejecutivo y la aprobación de la DIA. La última compañía tiene previsto el inicio de obras, que sería en unos 60 días.

En la costa norte, seis concesionarios se encargan de diferentes proyectos. "Dosados e Inmendoza.com disponen de anteproyecto y proyecto ejecutivo aprobados y ya presentaron la documentación de la DIA. En el caso de Dosados, el proyecto también avanza hacia la audiencia pública", detallaron.

"Por su parte, Mapsa Group y Perafting ya tienen aprobados tanto el anteproyecto como el proyecto ejecutivo; Domos Potrerillos cuenta con el anteproyecto aprobado y continúa trabajando en la habilitación del proyecto ejecutivo, mientras que la UNCuyo avanza con el anteproyecto aprobado y el proyecto ejecutivo en etapa de preparación", especificaron desde el Gobierno.

El proyecto en su totalidad demandará cuatro años de trabajo y obras. La iniciativa busca equilibrar el desarrollo de iniciativas de inversión privada con el cuidado de áreas de uso común para el disfrute de toda turistas y vecinos.