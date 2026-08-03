3 de agosto de 2026
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Potrerillos

Cómo avanzan las obras privadas en el perilago de Potrerillos y qué servicios tendrá

El desarrollo turístico del perilago de Potrerillos continúa avanzando con la aprobación de proyectos privados que incorporarán diferentes servicios.

Cómo avanzan las obras privadas en el perilago de Potrerillos y qué servicios tendrá

Cómo avanzan las obras privadas en el perilago de Potrerillos y qué servicios tendrá

Foto: Yemel Fil

A su vez, algunas iniciativas ya tienen la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero otras están en la etapa de evaluación y audiencia pública. Solo un proyecto empezará las obras en unos 60 días.

El plan integral incluye: camping, restaurantes, asadores, baños, estacionamiento, fogoneros, food trucks, actividades acuáticas -kayak y rafting-, como también deportes de montaña, además de hospedajes sustentables. A su vez, incorporarán un servicio de turismo en helicóptero.

Una de las empresas comenzaría la construcción en unos 60 días.

Una de las empresas comenzaría la construcción en unos 60 días.

Empresa por empresa: el avance de los proyectos de infraestructura

Según los datos proporcionados por el gobierno provincial, las empresas Mendotravel y Potrerillos Resort, las cuales tienen proyectos adjudicados en la costa sur, ya cuentan con el anteproyecto, el proyecto ejecutivo y la aprobación de la DIA. La última compañía tiene previsto el inicio de obras, que sería en unos 60 días.

En la costa norte, seis concesionarios se encargan de diferentes proyectos. "Dosados e Inmendoza.com disponen de anteproyecto y proyecto ejecutivo aprobados y ya presentaron la documentación de la DIA. En el caso de Dosados, el proyecto también avanza hacia la audiencia pública", detallaron.

"Por su parte, Mapsa Group y Perafting ya tienen aprobados tanto el anteproyecto como el proyecto ejecutivo; Domos Potrerillos cuenta con el anteproyecto aprobado y continúa trabajando en la habilitación del proyecto ejecutivo, mientras que la UNCuyo avanza con el anteproyecto aprobado y el proyecto ejecutivo en etapa de preparación", especificaron desde el Gobierno.

El proyecto en su totalidad demandará cuatro años de trabajo y obras. La iniciativa busca equilibrar el desarrollo de iniciativas de inversión privada con el cuidado de áreas de uso común para el disfrute de toda turistas y vecinos.

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