Con el inicio de las obras en Potrerillos, ¿qué servicios encontrarán los visitantes este verano?

El desarrollo turístico del perilago del dique Potrerillos comienza a ser una realidad. Los empresarios que invertirán unos $5.000 millones prometieron que la primera etapa estará lista el próximo verano . Qué trabajos ya se están haciendo y qué novedades se encontrarán los visitantes en la temporada 2025/2026 .

Después de años de atraer turistas que se topaban con un único paisaje pero con poca infraestructura y servicios , el lugar empezará a transformarse con recursos del Fideicomiso para el Desarrollo y Aprovechamiento Integral del Perilago . El proyecto en Luján de Cuyo se concretará en un plazo de cuatro años , pero según los privados, en diciembre se verán los primeros cambios .

Irónico Manuel Adorni: "Para aplicar la ley de financiamiento universitario los diputados deberían dejar de cobrar"

Gobierno Nacional Qué dijo Guillermo Francos sobre los rechazos del Congreso a los vetos de Milei

El plan integral prevé: camping, restaurantes, asadores, baños, estacionamiento, fogoneros, food trucks, actividades acuáticas -kayak, rafting- y deportes de montaña, además de hospedajes sustentables. También incorporarán un servicio de turismo en helicóptero.

El proyecto en Luján de Cuyo se concretará en un plazo de cuatro años.

El gobernador Alfredo Cornejo , junto con la vicegobernadora Hebe Casado y parte del gabinete provincial realizaron la presentación formal del comienzo de las obras privadas el pasado 4 de septiembre. Según explicaron, el proyecto comenzará a materializarse en la temporada de verano 2025/2026 en la provincia de Mendoza .

El plan turístico se realizará con fondos del Fideicomiso para el Desarrollo y Aprovechamiento Integral del Perilago.

"En una primera etapa va a tener un poco de ordenamiento y de culturización de lo que es parte de la costa sur, que es la concesión que hemos tomado con el Gobierno", indicó el empresario Sebastián Halpern, quien aseguró que en esta fase los visitantes encontrarán:

Playas de estacionamiento .

. Espacio para asadores .

. Servicios sanitarios.

17 de septiembre, costazur, perilago, potrerillos, maquinas, obras, dique Empezaron las obras en el perilago de Potrerillos. Foto: Yemel Fil

"La idea es poder llegar a diciembre o enero con ese tramo inicial y después seguir ejecutando el resto de las obras que tenemos comprometidas", declaró.

Asimismo, los privados indicaron que están realizando movimientos de suelos donde van a estar los asadores y un centro comercial para que los visitantes puedan adquirir productos, como un supermercado y emprendimientos gastronómicos.

17 de septiembre, costazur, perilago, potrerillos, maquinas, obras, dique Ya comenzaron los trabajos de movimiento de suelo. Foto: Yemel Fil

El desarrollo de Potrerillos

En la costa sur, los proyectos adjudicados a Potrerillos Resort S.A. y Mendo Travel S.R.L. ya cuentan con Declaración de Impacto Ambiental y se desarrollan bajo normas de sustentabilidad, con provisión de agua y energía eléctrica sin afectar el recurso natural del perilago, de acuerdo con el Gobierno. Esta área va desde la primera rotonda donde termina la Ruta Provincial 82 y empieza la ruta del circuito del perilago, hasta la tercera rotonda.

En paralelo, en la costa norte, seis concesionarios avanzan en la aprobación de sus anteproyectos, mientras la Provincia mejoró el puente de acceso para la conectividad y seguridad.

17 de septiembre, costazur, perilago, potrerillos, maquinas, obras, dique Se están realizando movimientos de suelos donde van a estar los asadores y un centro comercial. Foto: Yemel Fil

Accesos y playas públicas

El Gobierno de Mendoza dio a conocer los lineamientos para garantizar el acceso público y gratuito a la costa del Perilago en el dique Potrerillos. La medida fue oficializada por la Comisión Evaluadora del Fideicomiso para el Desarrollo y Aprovechamiento Integral del Perilago de Potrerillos, que estableció un marco estratégico de ordenamiento territorial.

mapa perilago potrerillos

La iniciativa apunta a equilibrar el desarrollo de proyectos de inversión privada con la preservación de áreas de uso común para el disfrute de toda la ciudadanía, explicaron.

mapa del perilago potrerillos

La Ley Provincial 9088 (2018) establece que se debe asegurar espacios de acceso público y gratuito, con condiciones para su uso recreativo y deportivo, libre circulación y mantenimiento a cargo del beneficiario.