Contra el abigeato, el Gobierno de Mendoza unificará controles con San Juan y San Luis.

El Gobierno de Mendoza se reunió con autoridades de San Juan y San Luis para elaborar una guía de actuación conjunta contra el abigeato y la faena clandestina , enmarcado en el Plan Regional de Seguridad de Cuyo . Buscan unificar controles para reducir el mercado ilegal de carne . También estudiaron la legislación vigente respecto al transporte de animales .

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , recibió a su par puntana, Nancy Sosa, y sanjuanina, Sandra Chamorro, para intercambiar información , unificar criterios de control en zonas fronterizas y diseñar una estrategia para la prevención de esos delitos.

"Necesitamos colaboración de las provincias limótrofes para articular algunas acciones, abroquelar Cuyo en esta problemática que no es menor. Tenemos mejores números que el año pasado pero queremos seguir mejorando. La idea de la reunión es elaborar una guía conjunta ", explicó la funcionaria, que apuntará al proceso investigativo y a las inspecciones. " Es importante unifcar criterios . Queremos la mejor priteccion de los productores", comentó.

Esto es parte del convenio para el Plan Regional de Seguridad de Cuyo que el gobernador Alfredo Cornejo firmó con los mandatarios de San Juan y San Luis para implementar medidas contra la delincuencia que trasciende los límites provinciales. El objetivo es articular recursos, tecnología y capacidad operativa. En este caso, las conversaciones se centraron en el abigeato y el mercado clandestino de carne .

Durante la reunión se trabajó sobre la necesidad de unificar controles en pasos provinciales y rutas troncales, clarificar competencias entre organismos y diseñar estrategias conjuntas para impedir el “blanqueo” de tropas clandestinas en zonas limítrofes. La agenda incluyó además el análisis de la legislación nacional y provincial que regula el transporte de animales, con el fin de detectar vacíos normativos.

Plan Regional de Seguridad de Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis avanzan en un frente común contra el delito rural Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Del encuentro en Casa de Gobierno participaron también el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y el titular de Ganadería, Francisco Ríos, como autoridades de San Juan; equipos técnicos de las tres provincias; jefes de las policías rurales y representantes de áreas ganaderas y fitosanitarias: jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo; jefe de la Policía de Seguridad Rural, Adrián Ríos; de Investigaciones, comisario inspector Ariel Fernández; subcomisario Osvaldo Araujo y la ingeniera agrónoma de Iscamen, Romina Quiroga.

Por San Luis asistió: el jefe de la Policía de San Luis, Pablo Vieytes, y el director general de la Policía Caminera y de Seguridad Vial, David Sosa. En tanto que en representación de San Juan se sumaron el director de Coordinación Judicial D-5, comisario general, José Luis Lucero; el jefe de la División Rural, comisario Mario Raúl Domínguez y el jefe de Unidad Policía Rural N° 4, oficial principal Marcelo Alejandro Fernández.

Contra el abigeato

La provincia de Mendoza llegó a esta mesa de trabajo con su Plan Estratégico contra el Abigeato y los delitos rurales. Al respecto, Mercedes Rus destacó: “Se tomaron decisiones respecto de dos temas: la ley administrativa sancionatoria y el artículo 201. Decidimos que la política criminal a la que apuntamos debía centrarse en el abigeato y la faena, y no tanto en incumplimientos menores de propietarios”. Y subrayó que estas acciones se coordinan con el Ministerio Público Fiscal

El jefe de la Policía Rural, comisario Adrián Ríos, explicó: “En una primera etapa se apuntó al control de la faena y de la sustracción de caballos, luego se avanzó en el control de carne y actualmente en el ganado bovino, donde detectamos la mayor problemática”.

carne, abigeato, decomiso Acciones del gobierno. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Ríos aseguró que en la provincia no se produce animales para faena sino que desarrolla ganadería de secano. En ese esquema, detalló, tras el destete los animales son trasladados a provincias como San Luis o Córdoba, con mejores pasturas, y retornan en condiciones de ser faenados: “Toda esa trazabilidad debe realizarse de manera coordinada”.

En números

Desde mayo, mes en el que se puso en marcha, se realizaron 378 procedimientos por infracción a la Ley 22.421, que permitieron el secuestro de 345 animales de fauna, indicó el Gobierno. Además, se decomisaron 8 toneladas de carne en condiciones irregulares, se recuperaron 65 animales víctimas de abigeato y se secuestraron 592 animales en el marco de la Ley de Ganadería.

El trabajo incluyó también el secuestro de 3.100 kilos de frutas y hortalizas, con la detención de 9 personas por robo o hurto de productos agrícolas. En lo que respecta a la comercialización ilegal de carne, ya hubo 8 detenidos bajo el artículo 201 del Código Penal, que sanciona el suministro de productos peligrosos para la salud pública.

En total, fueron 550 las personas controladas en procedimientos rurales, de las cuales 85 registraban medidas pendientes con la Justicia. “Estamos atacando el circuito ilegal completo, desde el robo de ganado hasta la comercialización de carne y productos agrícolas sin trazabilidad. El objetivo es cortar el beneficio económico que sostiene estos delitos”, afirmó Rus.