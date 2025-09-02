Acciones

Autoridades destacan operativos contra abigeato y carne ilegal en Mendoza

La Dirección de Ganadería colabora con la Policia Rural que ya ha demosido miles de kilos de carne en la provincia.

Acciones del gobierno.

Acciones del gobierno.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Claudio Altamirano

Autoridades de la Dirección de Ganadería valoraron los recientes operativos del Gobierno de Mendoza, a través de la Policía Rural, destinados a combatir el abigeato, el decomiso de carne en mal estado y el transporte ilegal de ganado. Los controles buscan además garantizar la sanidad de la carne y respaldar a los productores formales.

Embed - MALARGÜE: LUCHA CONTRA EL ABIGEATO Y VENTA CLANDESTINA

El director de Ganadería de Mendoza, Francisco Ríos, visitó en las últimas horas Malargüe y dialogó con SITIO ANDINO sobre las acciones que impulsa el Gobierno provincial, junto al Ministerio de Seguridad, la Policía Rural y áreas de zoonosis municipales, para combatir el abigeato, el faenamiento clandestino y el expendio de carne en mal estado.

Lee además
Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado de cara a las elecciones 2025.
Elecciones

Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado
tras 15 anos de espera, la tecnica 4-228 de malargüe tendra aulas en su predio video
Infraestructura

Tras 15 años de espera, la Técnica 4-228 de Malargüe tendrá aulas en su predio

“Se ha tomado la iniciativa de ir directamente a carnicerías y otros puntos de venta donde existen dudas sobre la procedencia de la carne o no se cumplen las normas sanitarias mínimas”, explicó Ríos, quien remarcó que estos controles no solo alcanzan al ámbito urbano, sino también a zonas rurales, donde suelen detectarse traslados ilegales de ganado y faenas sin autorización.

Combate contra el abigeato y resguardo de la salud de las personas

El funcionario subrayó que estas medidas apuntan a cuidar la salud de la población, ya que “la carne que pasa por frigoríficos reúne todas las normas de calidad y sanidad necesarias para su consumo”. A la vez, aseguró que los operativos responden al reclamo de productores formales, que de manera reiterada han pedido acciones contra la competencia desleal de prácticas ilegales.

“Estamos trabajando para que todos los productores se inscriban en los organismos correspondientes y realicen la vacunación de su ganado, con los beneficios que eso implica”, sostuvo Ríos.

Situación de la ganadería luego de las precipitaciones del fin de semana

Sobre el reciente temporal de nieve y lluvias que afectó al sur provincial, el director indicó que no se han registrado reclamos importantes por parte de los crianceros, aunque todavía restan relevamientos en departamentos como Lavalle. Destacó que, en el caso de Malargüe, la mayoría de los caprineros actuó con rapidez frente a la alerta temprana, resguardando animales y asegurando pasturas.

qremaschi

Por su parte, Franco Cremaschi, delegado de la Dirección de Ganadería en Malargüe, señaló que el sector atraviesa una etapa clave: la parición de cabras, que se da entre septiembre y octubre. Algunos productores ya iniciaron los trámites de guías de veranada, aunque la reciente nevada podría atrasar hasta dos semanas los nacimientos de chivitos, explicó.

Cremaschi agregó que, si bien en pocos casos se registraron abortos de cabras por las inclemencias del tiempo, se trata de una situación habitual en años con fuerte acumulación de nieve, bajas temperaturas y escasez de pasturas naturales.

Temas
Seguí leyendo

Salinas del Diamante: historia, sal de mesa y exploración de litio en el sur mendocino

General Alvear apuesta al agro: créditos a tasa cero y tecnología para productores hortícolas

San Rafael: estudiantes y municipio trabajan juntos en la plantación de árboles

"Educación Financiera para tu Vida": un evento gratuito para aprender a manejar el dinero

Laureano Quiroga, el atleta de San Carlos que correrá en España con la celeste y blanca

Maipú municipio formó a más de 700 alumnos en manipulación de alimentos para los Kioscos estudiantiles

¿Por qué fueron secuestrados en General Alvear más de 80 animales?

Femicidio de Rocío Collado: autoridades provinciales alertan sobre la importancia de la denuncia temprana

LO QUE SE LEE AHORA
Secuestros de más de 80 vacas en General Alvear video
Seguridad rural

¿Por qué fueron secuestrados en General Alvear más de 80 animales?

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador
INVERSIÓN

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

El Club Sportivo Independiente Rivadavia dio el salto a Primera tras más de cien años de historia.
El Azul del parque

La Lepra, el ascenso a Primera y una historia de una pasión inexplicable

Te Puede Interesar

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Por Carla Canizzaro
La Justicia de Estados Unidos volvió a negar un planteo de Argentina
Nuevo revés

La jueza Preska rechazó un nuevo planteo argentino en el juicio por YPF en Nueva York

Por Sitio Andino Economía
Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado de cara a las elecciones 2025.
Elecciones

Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado

Por Florencia Martinez del Rio