Autoridades destacan operativos contra abigeato y carne ilegal en Mendoza

Autoridades de la Dirección de Ganadería valoraron los recientes operativos del Gobierno de Mendoza, a través de la Policía Rural , destinados a combatir el abigeato , el decomiso de carne en mal estado y el transporte ilegal de ganado. Los controles buscan además garantizar la sanidad de la carne y respaldar a los productores formales.

El director de Ganadería de Mendoza, Francisco Ríos , visitó en las últimas horas Malargüe y dialogó con SITIO ANDINO sobre las acciones que impulsa el Gobierno provincial, junto al Ministerio de Seguridad, la Policía Rural y áreas de zoonosis municipales, para combatir el abigeato, el faenamiento clandestino y el expendio de carne en mal estado.

“Se ha tomado la iniciativa de ir directamente a carnicerías y otros puntos de venta donde existen dudas sobre la procedencia de la carne o no se cumplen las normas sanitarias mínimas”, explicó Ríos , quien remarcó que estos controles no solo alcanzan al ámbito urbano, sino también a zonas rurales, donde suelen detectarse traslados ilegales de ganado y faenas sin autorización.

El funcionario subrayó que estas medidas apuntan a cuidar la salud de la población , ya que “la carne que pasa por frigoríficos reúne todas las normas de calidad y sanidad necesarias para su consumo” . A la vez, aseguró que los operativos responden al reclamo de productores formales , que de manera reiterada han pedido acciones contra la competencia desleal de prácticas ilegales.

“Estamos trabajando para que todos los productores se inscriban en los organismos correspondientes y realicen la vacunación de su ganado, con los beneficios que eso implica”, sostuvo Ríos.

Situación de la ganadería luego de las precipitaciones del fin de semana

Sobre el reciente temporal de nieve y lluvias que afectó al sur provincial, el director indicó que no se han registrado reclamos importantes por parte de los crianceros, aunque todavía restan relevamientos en departamentos como Lavalle. Destacó que, en el caso de Malargüe, la mayoría de los caprineros actuó con rapidez frente a la alerta temprana, resguardando animales y asegurando pasturas.

Por su parte, Franco Cremaschi, delegado de la Dirección de Ganadería en Malargüe, señaló que el sector atraviesa una etapa clave: la parición de cabras, que se da entre septiembre y octubre. Algunos productores ya iniciaron los trámites de guías de veranada, aunque la reciente nevada podría atrasar hasta dos semanas los nacimientos de chivitos, explicó.

Cremaschi agregó que, si bien en pocos casos se registraron abortos de cabras por las inclemencias del tiempo, se trata de una situación habitual en años con fuerte acumulación de nieve, bajas temperaturas y escasez de pasturas naturales.