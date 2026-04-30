30 de abril de 2026
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Junín

Junín vive una jornada de recambio institucional con despedidas y nuevas asunciones

El Honorable Concejo Deliberante de Junín realizó una jornada marcada por el reconocimiento institucional y la renovación legislativa, con la presencia del intendente Mario Abed.

Concejo Deliberante de Junín.

Concejo Deliberante de Junín.

Por Sitio Andino Departamentales

En una jornada cargada de emoción y reconocimiento institucional, el Honorable Concejo Deliberante de Junín llevó adelante una nueva sesión que marcó el cierre de una etapa para cinco concejales del departamento.

Se trató de la última sesión para Matías Manunccia, María Lourdes Sosa, Santiago Roldán, Gabriela Guiñazú y Florencia Coria, quienes culminaron su labor legislativa tras años de trabajo dentro del cuerpo deliberativo.

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Durante el encuentro, autoridades y funcionarios destacaron el compromiso, la responsabilidad y el aporte parlamentario de los ediles salientes, quienes acompañaron proyectos e iniciativas vinculadas al crecimiento y desarrollo del departamento.

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Presencia institucional y respaldo político de Mario Abed

La jornada contó con la participación del intendente Mario Abed, el senador provincial David Sáez, el secretario de Gobierno Ariel Ortiz y otros integrantes del Ejecutivo departamental.

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Asumen nuevos concejales

En el marco del proceso de renovación institucional, Junín también se prepara para la asunción de nuevas autoridades legislativas.

A partir de una sesión especial que se realizará a las 20.00 horas en la Casa del Bicentenario, asumirán los nuevos concejales del departamento: Mario Ana, Carolina Parodi, Sandra Astudillo, Mauricio Alonso y Emiliano Vargas.

De esta manera, Junín continúa fortaleciendo sus instituciones democráticas, apostando al diálogo, la participación ciudadana y la renovación de sus espacios de representación pública.

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