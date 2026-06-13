Conflicto de pareja derivó en allanamiento en Alvear: secuestraron armas, dinero y detuvieron a dos personas

Un conflicto familiar ocurrido este viernes en General Alvear terminó con un importante operativo policial que incluyó un allanamiento , el secuestro de armas de fuego y dinero en efectivo, además de la detención de dos personas que quedaron a disposición de la Justicia.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició durante la tarde cuando efectivos fueron convocados a una vivienda ubicada sobre calle Circunvalación tras una denuncia vinculada a problemas de convivencia entre una pareja.

Al llegar al lugar, una mujer manifestó que atravesaba un conflicto con su pareja, quien presuntamente intentaba desalojarla de la vivienda junto a sus dos hijos menores. En ese contexto, los uniformados observaron en el exterior del domicilio a un hombre identificado como Maya Tormo, quien al advertir la presencia policial se retiró por un pasillo interno .

Discusión, allanamiento y detención en General Alvear

Durante la intervención, la denunciante relató que había mantenido una discusión con el hombre y aseguró que este poseía armas de fuego que se encontraban guardadas en una vivienda relacionada con familiares. Ante la gravedad de la situación, tomó intervención el ayudante fiscal de turno, Germán Jarmolczuk, quien dispuso las medidas correspondientes. Del operativo participaron efectivos de la Comisaría N°14, personal de Investigaciones, Cuerpos Especiales y la Unidad VANT.

Con la autorización judicial correspondiente, se llevó adelante un allanamiento en el inmueble señalado. Allí, los efectivos lograron secuestrar dos armas de fuego y una importante suma de dinero en efectivo, cuyo monto será establecido en el marco de la investigación.

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Como resultado del procedimiento, dos personas fueron aprehendidas y trasladadas a la Comisaría N°14, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de turno. El operativo concluyó sin incidentes y no se registraron personas lesionadas entre los efectivos policiales ni los involucrados.

Las actuaciones fueron incorporadas a una causa por averiguación de tenencia ilegal de arma de fuego. En paralelo, la Justicia y la Policía continúan trabajando para determinar el origen del dinero y de las armas secuestradas, así como su posible vinculación con otros hechos delictivos.