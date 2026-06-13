Se reeditan en Malargüe las Jornadas Deportivas de ESTIM y esperan convocatoria récord

Las 39° Jornadas Deportivas de ESTIM comenzarán el próximo martes 16 de junio en Malargüe con la participación de cerca de 500 estudiantes de distintos puntos de Mendoza . El encuentro tendrá actividad en múltiples disciplinas, promoverá la convivencia y reforzará el mensaje institucional de construir espacios educativos vinculados a la cultura de la paz.

Con expectativa renovada y una convocatoria de alcance provincial, comenzarán en Malargüe las tradicionales Jornadas Deportivas de la Escuela Secundaria Técnica Industrial Químico-Minera (ESTIM) , evento que en su 39° edición volverá a reunir a instituciones educativas de diferentes departamentos mendocinos.

Los escenarios principales serán el Centro Polideportivo Malal Hue y el gimnasio cubierto de la escuela organizadora , un espacio cargado de historia deportiva que durante décadas fue sede de competencias estudiantiles y encuentros que marcaron generaciones de jóvenes.

La directora de ESTIM, Carolina Peña, explicó que la actividad se pondrá en marcha desde las 13 horas del martes y tendrá continuidad durante las jornadas siguientes con cronogramas intensivos, extendiéndose aproximadamente entre las 8 y las 22 horas debido a la cantidad de partidos previstos.

Desde la organización remarcaron que el objetivo central trasciende lo deportivo. Peña destacó que la edición 2026 buscará consolidarse como un espacio de convivencia pacífica, en línea con el rol que asumirá ESTIM como escuela embajadora de la Paz, promoviendo entre los estudiantes valores vinculados al respeto, los buenos tratos y la prevención del bullying.

Por su parte, la profesora Claudia Benegas confirmó que se competirá en vóleibol, básquetbol, hándbol y futsal, en ramas femenina y masculina Sub-19. Además, como novedad, se incorporará la categoría Sub-16 de fútbol de salón masculino.

Entre las escuelas participantes estarán todos los establecimientos secundarios de Malargüe, sumándose delegaciones del Colegio DAD de Mendoza capital y las escuelas Jorge Raúl Barraquero, San Martín y Agricultura de General Alvear.

Roxana Martínez, exjugadora, entrenadora y actual organizadora, resaltó el crecimiento sostenido del certamen desde sus primeras ediciones a fines de los años 80 y subrayó el fuerte impacto que continúa teniendo dentro de la comunidad y en el desarrollo deportivo de cientos de los estudiantes.